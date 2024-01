Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Gennaio 2024

Grande Fratello

Nella notte Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi si sono tolti i microfoni e nel letto hanno parlato alle spalle di Vittorio Menozzi pensando di non essere sentiti.

Perla e Giuseppe parlano alle spalle di Vittorio Menozzi

Continuano le critiche del web verso alcuni concorrenti del Grande Fratello. Ieri in molti si sono lamentati del fatto che Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin avessero parlato coprendosi il microfono di Beatrice Luzzi, probabilmente. Oggi, invece, sempre Garibaldi è accusato insieme a Perla Vatiero di essersi tolto il microfono nella notte per sparlare di Vittorio Menozzi.

Nel video qui sotto possiamo sentirli parlare nel letto in piena notte parlando di chi secondo loro è molto forte dentro la casa. Se si ascolta bene possiamo udire che fanno il nome di Massimiliano Varrese: “Se prendi ogni concorrente, ognuno di loro ha avuto un percorso diverso. Vittorio no“. Perla afferma poi che il modello non arriverà mai in finale.

A questo punto Garibaldi continua sostenendo che Vittorio Menozzi non è mai venuto fuori e a parte la sua storia persona non ha nient’altro da dire: “A livello di mettersi in gioco non lo ha mai fatto. La prima volta è stata lunedì dopo quattro mesi, con Bea e con Anita“. Insomma, secondo loro non ha la stoffa per arrivare fino in fondo, ma secondo il web si sbagliano di grosso.

Perla : Ma tanto #Vittorio nn arriva in finale



GG : “BRAVA “tutti ci siamo messi in gioco, Vittorio a parte la sua storia personale ..



NO COMMENT!!!🤦🏼‍♀️#Vittoriners #GrandeFratello pic.twitter.com/LtHsZapQ7v — Monky – ♣️♥️♠️♦️- (@blackmambamonky) January 11, 2024

Tanti utenti sono dalla parte di Vittorio e affermano a gran voce che la loro intenzione è quella di portarlo in finale perché è un ragazzo pieno di valori che non parla mai alle spalle di nessuno. Altri utenti, invece, sostengono che le parole di Perla siano state fraintese e gli hater stiano facendo di tutto per attaccarla.

Ciò che è certo è che il pubblico regna sovrano e saranno proprio i telespettatori a decidere chi andrà in finale al Grande Fratello. Per scoprirlo dovremo solo pazientare pochi mesi.