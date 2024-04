NEWS

Nicolò Figini | 18 Aprile 2024

Amici 23

Arrivano le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 23. Anche questa settimana assisteremo a tre manche, al termine delle quali ci sarà un ballottaggio dal qualche verrà decretato il prossimo eliminato.

Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 23

Come ogni giovedì, oggi si è svolta la registrazione della quinta puntata del Serale di Amici 23, che vedremo su Canale 5 sabato 20 aprile. Grazie a SuperGuida TV, in collaborazione con Amici News, sono già emerse le prime anticipazioni su quanto accaduto in studio e come al solito non sono mancate le emozioni.

Anche questa settimana Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi ricopriranno il ruolo di giudici. Come ospite musicale abbiamo visto Enrico Nigiotti. Come ospite comico ci sarà invece Barbara Foria.

La puntata è iniziata con il verdetto dell’eliminata della quarta puntata, che come sappiamo era stato congelato. A scontrarsi al ballottaggio c’erano Sarah e Lil Jolie, tuttavia Michele Bravi aveva chiesto che le due cantanti preparassero una nuova performance per poter scegliere al meglio.

Chi sarà eliminata? Grazie alle anticipazioni scopriamo che entrambe si esibiscono sulle canzoni assegnate dal giudice. Sarah vince e Lil Jolie deve abbandonare la scuola.

La prima manche

Come ci svelano le anticipazioni del Serale di Amici 23, anche nella puntata in onda sabato 20 aprile 2024 assisteremo alla prima manche. Ecco com’è andata:

Sofia contro Holden , ma la sfida viene annullata perché Giofrè non sa chi votare;

contro , ma la sfida viene annullata perché Giofrè non sa chi votare; Marisol contro Mida in duetto con Sarah . Vince la ballerina;

contro in duetto con . Vince la ballerina; Mida vince contro Dustin

vince contro Petit vince contro Sarah

Al ballottaggio sono andati Sarah, Mida e Aurora. I due cantanti si esibiscono sulle noto dei loro nuovi inediti.

La seconda manche

Le anticipazioni ci portano subito alla seconda manche, che ha ottenuto il seguente esito:

Holden vince contro Martina ;

vince contro ; Aurora balla per Gaia e vince contro Holden ;

balla per Gaia e vince contro ; Petit vince contro Aurora

Al secondo ballottaggio vanno Martina e Aurora.

Vedremo in seguito chi finirà al ballottaggio finale. Ma ovviamente le anticipazioni del Serale di Amici 23 del 20 aprile non terminano qui…

La terza manche

Stando agli spoiler del Serale della quinta puntata di Amici 2024, inoltre, sappiamo che la terza e ultima manche si svolge in questo modo:

Holden vince contro Sarah

vince contro Sofia vince contro Petit

vince contro Marisol vince contro Sofia

Sofia e Sarah finiscono al ballottaggio.

Passiamo ora a scoprire chi è finito al ballottaggio finale…

Anticipazioni quinta puntata Serale Amici 23: chi è finito al ballottaggio

Chi è andato al ballottaggio finale nella quinta puntata di Amici 23 stando alle anticipazioni?

Il primo ad andare a rischio eliminazione è Mida, che canta il suo nuovo singolo “Que pasa“.

In seguito scopriamo che anche Aurora, la sostituta di Gaia, rischia il posto al Serale. Durante una delle performance si fa anche male a un piede. La terza allieva a rischiare il ritorno a casa è Sarah, che canta il nuovo singolo “Magica“.

Alla fine rimarranno solamente Aurora e Sarah, ma chi sarà eliminato lo sapremo solamente sabato 20 aprile 2024.

Il guanto prof

Passiamo, adesso, al guanto dei professori nella quinta puntata di Amici 23. Il tema era quello del primo appuntamento.

Rudy e la Celentano si sono presentati con una parrucca riccia e hanno fatto ballare il pubblico come fossero stati tutti in discoteca. Alessandra aveva una maglia con scritto “viva Maria” e Zerbi si è fatto sollevare in aria con la palla da discoteca.

Todaro e la Pettinelli hanno ballato il flamenco portando tutti i presenti all’interno di un pub. La maestra ha ballato con i tacchi da latino e si è fatta sollevare dai professionisti.

Infine, Lorella ed Emanuel hanno portato tutti a teatro prendendo ispirazione da West Side Story.

Gossip dal Serale di Amici 23

Qui di seguito alcuni gossip riportati dalle anticipazioni sulla quinta puntata del Serale di Amici 23:

Dopo essere stato incitati dal pubblico Petit e Marisol si sono baciati;

e si sono baciati; Sembra che Malgioglio abbia salvato Aurora al ballottaggio finale;

abbia salvato al ballottaggio finale; Malgioglio ha avuto un problema con il tablet e ha dovuto votare con un bigliettino;

ha avuto un problema con il tablet e ha dovuto votare con un bigliettino; La Celentano si complimenta con Sofia perché la ritiene molto migliorata;

si complimenta con perché la ritiene molto migliorata; Aurora si fa male mentre balla;

si fa male mentre balla; Mida canta “El Farsante” con barre dedicate, quasi sicuramente, a Gaia e sulla scenografia c’era un cuore con su scritto “ Scusa ”;

canta “El Farsante” con barre dedicate, quasi sicuramente, a e sulla scenografia c’era un cuore con su scritto “ ”; I passi ai due in serata sono stati tra Sofia e Giulia , Dustin e Sebastian e Aurora con Umberto ;

, e ; Malgioglio ha fatto i complimenti a Martina per l’outfit.

Quando va in onda la quinta puntata del Serale di Amici 23

Il Serale di Amici 23 va in onda su Canale 5 tutti i sabato alle ore 21:30. La puntata registrata giovedì 18 aprile 2024 andrà in onda sabato 20 aprile 2024.

Ma come rivedere la puntata del Serale di Amici 2024 in streaming? Potrete accedere alle piattaforme WittyTV o Mediaset Infinity per recuperare la puntata intera.

Ora che sappiamo anche quando inizia il Serale di Amici 23 possiamo pensare al quando finirà, ovvero nel mese di maggio.