Sandokan, nella nuova serie con Can Yaman anche Samu Segreto di Amici!

NEWS

Andrea Sanna | 18 Aprile 2024

Amici 22 Can Yaman

La nuova serie TV con Can Yaman arriverà presto in TV. Tra loro vedremo anche l’ex allievo di Amici 22, Samu Segreto

Sandokan è la nuova serie TV che vedremo prossimamente in Rai. L’attore protagonista sarà Can Yaman ma ci sono tanti altri amatissimi volti noti del cinema e della TV a dare vita ai personaggi. Tra loro vedremo anche l’ex di Amici, Samu Segreto!

In Sandokan anche un’ex allievo di Amici!

Mito per un’intera generazione, Sandokan è pronto a tornare con il reboot della serie TV cult! Come riportato presto inizieranno le riprese (il 22 aprile da Roma per la precisione), prodotte da Lux Vide, società del gruppo Fremantle in collaborazione con Rai Fiction. Tra i protagonisti oltre all’amatissimo Can Yaman anche star internazionali e un’ex allievo di Amici 22. Ma partiamo per ordine!

La serie televisiva non è altro che l’adattamento alla saga scritta da Emilio Salgari e avrà come protagonista nei panni di Sandokan, reso celebre in passato da Kabir Bedi, l’attore Can Yaman! Andrà in onda prossimamente su Rai 1 e sarà distribuita non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo da Fremantle International e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group.

Sandokan peraltro vanta un cast davvero molto interessante. Non solo Can Yaman nelle vesti della Tigre della Malesia, ma anche l’esordio di Alanah Bloor nei panni di Marianna. Si passa poi a un altro attore di fama mondiale come Ed Westwick, che tutti abbiamo amato nei panni di Chuck Bass in Gossip Girl e che vedremo nel ruolo dell’affascinante Lord Brooke.

Ma non solo! Perché in Sandokan vedremo anche la presenza di un attore molto amato nel nostro Paese: Alessandro Preziosi. Lui avrà il ruolo dell’iconico Yanez de Gomera. Nel cast anche John Hannah, Madeleine Price, Gilberto Gliozzi, Mark Grosy. Ma c’è anche una sorpresa: tra loro vedremo anche un ex allievo della scuola di Amici: Samuele Segreto.

Ballerino di Amici 22, Samu ha già recitato in Stranizza d’amuri e L’Ora e si sta facendo largo pian piano non solo nel mondo della danza ma anche in quello della recitazione. Una gran bella soddisfazione per lui così come per tutti quegli allievi che sono riusciti a farsi strada.

Le riprese da quanto emerso e si apprende sul sito dell’Ansa, inizieranno il 22 aprile a Formello, dove Sandokan inaugurerà il nuovo Teatro 7. Ma toccheranno non solo il Lazio ma anche la Toscana, l’isola di Reunion e anche la Calabria, dov’è presente la colonia inglese di Labuan a Lamezia Terme, con il sostegno della Film Commission e Regione Calabria.

Non vediamo l’ora di scoprire il lavoro completato!