Nicolò Figini | 21 Marzo 2024

Amici 23

Le anticipazioni del Serale di Amici 23 che andrà in onda il 23 marzo 2024

Siete curiosi di scoprire che cosa è accaduto nella registrazione della prima puntata del Serale di Amici 23? Ecco tutto quello che sappiamo sulle anticipazioni e gli spoiler in merito alla puntata in onda sabato 23 marzo 2024.

Le anticipazioni del Serale di Amici 23

Questa sera si è svolta la registrazione della prima puntata del Serale di Amici 23 e in questi minuti stanno arrivando le anticipazioni su quello che vedremo sabato 23 marzo 2024 su Canale 5. A svelarci quello che è accaduto in studio è come sempre SuperGuidaTV.

Sappiamo che le squadre del Serale sono state formate e vedremo gli studenti sfidarsi attraverso i vari guanti di sfida voluti dai professori. Inoltre, abbiamo scoperto che i giudici sono ancora una volta Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Ora che sappiamo chi sono i giudici del Serale di Amici 2024 e quando è la prima puntata, passiamo agli ospiti annunciati durante la registrazione di oggi: il giudice Michele Bravi ha cantato il singolo “Malumore francese” in collaborazione con Carla Bruni. Si aggiungo la Signora Coriandoli, Giusy Buscemi, Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta.

Ma partiamo subito con le anticipazioni e tutti gli spoiler…

La prima manche

Come ci svelano le anticipazioni del Serale di Amici 23, anche nella puntata in onda sabato 23 marzo 2024 assisteremo alla prima manche. Ecco com’è andata:

Petit contro Giovanni , vince il cantante

contro , vince il cantante Guanto di sfida tra Marisol e Gaia annullato per volere di Todaro

e annullato per volere di Todaro Holden vince contro Lil Jolie

vince contro Martina vince contro Marisol (passo a due con Dustin)

Al ballottaggio sono andati Giovanni, Ayle e Gaia. La ballerina si è salvata per prima seguita poi dall’altro collega.

Questo ciò che ci svelano gli spoiler del Serale di Amici 23. Ma andiamo avanti…

Guanto di sfida tra Marisol e Gaia

Stando alle anticipazioni, poi, viene proposto il guanto relativo alla pole dance tra Marisol e Gaia.

Raimondo Todaro, tuttavia, non accetta la sfida perché non la ritiene equa e quindi viene annullata.

Nasce una discussione con Alessandra Celentano in studio.

Proseguiamo con gli altri spoiler…

La seconda manche

Le anticipazioni ci portano subito alla seconda manche, che ha ottenuto il seguente esito:

Guanto di sfida sulla passione con Dustin e Kumo: vince il primo.

Petit invece canta Tornerai e vince contro Sarah che canta Moon River.

Al ballottaggio vanno Sarah, Gaia e Kumo. Quest’ultimo finisce al ballottaggio finale. Ma ovviamente le anticipazioni del Serale di Amici 23 del 23 marzo non terminano qui…

La terza manche della prima puntata del Serale

Stando agli spoiler del Serale della prima puntata di Amici 2024, inoltre, sappiamo che la terza e ultima manche si svolge in questo modo:

Guanto di sfida tra Giovanni e Nicholas , vince il secondo

e , vince il secondo Lucia balla con Sebastian ma non porta a casa il punto

balla con Sebastian ma non porta a casa il punto Mida vince contro Lil Jolie

Martina si salva per prima al ballottaggio seguita da Gaia. Lil Jolie va a rischio eliminazione. Le cantanti si esibiscono con i loro inediti e la ballerina si esibisce con Umberto.

Passiamo ora a scoprire chi è stato eliminato dalla prima puntata del Serale di Amici 23 in base alle anticipazioni…

L’eliminato della prima puntata del Serale di Amici 23

Stando agli spoiler e alle anticipazioni del Serale di Amici 23 sappiamo che c’è stato un solo eliminato, ovvero Ayle. Canta Malamente e Allergica alle fragole.

Al ballottaggio per la seconda eliminazione, invece, sono finiti Lil Jolie e Kumo.

Tuttavia, in questo caso, sapremo chi uscirà solo durante la diretta della puntata.

Ecco cos’altro ci riservano gli spoiler e le anticipazioni su Amici 23 nella puntata del 23 marzo 2024.

Guanto di sfida dei professori

Secondo le anticipazioni e gli spoiler di Amici 23, poi, assisteremo ai guanti di sfida dei professori.

Zerbi e Celentano vincono con una performance a tema Barbie. La maestra indossa una parrucca bionda e Rudy si presenta vestito tutto di rosa.

Lorella ed Emanuel si esibiscono su una serie di canzoni disco. La Pettinelli e Raimondo ballano sulle note di Rocket Man.

Proseguiamo con i gossip…

Gossip e litigi tra i professori

Nella puntata del Serale del 23 marzo 2024 di Amici 23 vedremo anche alcune discussioni tra i professori. Tra i litigi più rilevanti facciamo notare:

Durante tutte le manche Sofia non viene schierata e non balla.

non viene schierata e non balla. Durante la prima manche Ayle canta una canzone con l’aggiunta di barre sulla sua esperienza ad Amici ed prevedeva sarebbe uscito.

canta una canzone con l’aggiunta di barre sulla sua esperienza ad ed prevedeva sarebbe uscito. Discussione tra Raimondo e Todaro per il compito sul partnering.

e per il compito sul partnering. Al ballottaggio Lil Jolie è molto agitata e Maria le chiede se vuole uscire un attimo.

Concludiamo andando a scoprire come vedere il Serale di Amici 2024 e quando finisce.

Quando va in onda il Serale di Amici 23

Il pomeridiano di Amici 23 va in onda su Canale 5 tutte le domeniche alle ore 14. La puntata registrata giovedì 21 marzo 2024 andrà in onda sabato 23 marzo 2024.

Ma come rivedere la puntata del Serale di Amici 2024 in streaming? Potrete accedere alle piattaforme WittyTV o Mediaset Infinity per recuperare la puntata intera.

Ora che sappiamo anche quando inizia il Serale di Amici 23 possiamo pensare al quando finirà, ovvero nel mese di maggio.