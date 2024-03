NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Marzo 2024

Amici 23

A poche ore dalla partenza ufficiale del Serale di Amici 23, Emanuel Lo infiamma il web con un sexy post su Instagram.

I bollenti scatti di Emanuel Lo

Mancano poche ore alla partenza del Serale di Amici 23, che debutterà questa sera su Canale 5 con la prima puntata. Tante le emozioni che ci attendono e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Anche in occasione della fase finale del talent show di Maria De Filippi tra i prof ci sarà ovviamente Emanuel Lo, che senza dubbio è uno degli insegnanti più amati del programma. Proprio come accaduto lo scorso anno, il coreografo farà coppia fissa con Lorella Cuccarini e di certo i due sapranno come stupire il grande pubblico. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

In occasione della partenza del Serale, proprio Emanuel Lo ha postato alcuni bollenti scatti sexy su Instagram, che naturalmente in breve hanno fatto il giro dei social. Le foto hanno infiammato gli utenti e non sono mancati centinaia di commenti. Il coreografo nel mentre ha affermato:

“Foto di rito, il serale si avvicina. Ci siete?”.

A commentare il sexy post di Emanuel Lo su Instagram è stata anche Anna Pettinelli, che con grande ironia ha affermato: “E va beh! Te la tiri”. Non sono mancati anche commenti inerenti a Giorgia, che come è noto da anni è legata sentimentalmente al coreografo. C’è infatti chi ha scritto: “Beata Giorgia”, o “Giorgia ti capiamo”, facendo sorridere il web. Nel mentre Emanuel si prepara a seguire i suoi allievi anche per la fase finale del talent show e di certo ne vedremo di belle. Appuntamento dunque con la prima puntata del Serale di Amici 23 a questa sera, come sempre alle 21.30 su Canale 5.