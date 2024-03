NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Marzo 2024

Amici 23

Ieri si è svolta la registrazione della prima puntata del Serale di Amici 23, durante la quale ci sono state ben due eliminazioni. Ma chi avrebbe lasciato la scuola? Ecco cosa sappiamo in merito.

Ecco chi avrebbe lasciato Amici 23

Domani sera su Canale 5 partirà ufficialmente il Serale di Amici 23 e tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà. Ieri nel mentre si è svolta la registrazione della prima puntata e ovviamente in rete sono emerse le prime anticipazioni su quello che vedremo. Vi invitiamo tuttavia a non proseguire la lettura qualora non voleste spoiler. Come abbiamo appreso, anche in questo caso ben tre sono state le manche, al termine delle quali sono stati decretati i primi due eliminati di questa edizione.

La sfida iniziale tra squadre ha visto protagonisti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vs Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e a finire al ballottaggio sono stati Ayle, Gaia e Giovanni. A essere immediatamente eliminato è stato proprio Ayle, che ha così lasciato la scuola e lo studio. Al termine delle altre due sfide, i candidati alla seconda eliminazione sono risultati essere Kumo e Lil Jolie, che tuttavia hanno scoperto il loro destino solo in casetta.

Ciò nonostante in queste ore a Novella2000.it è arrivata una segnalazione da parte di alcuni fan presenti ieri alla registrazione. Stando a quanto c’è stato rivelato, sembrerebbe che il secondo eliminato della prima puntata del Serale di Amici 23 sarebbe Kumo. Il ballerino infatti sarebbe stato avvistato in tarda serata mentre lasciava la scuola.

Naturalmente vi invitiamo a prendere la segnalazione con le pinze. Solo domani sera infatti, durante la messa in onda della puntata, scopriremo cosa sarà accaduto in realtà in casetta e chi tra Kumo e Lil Jolie avrà abbandonato una volta per tutte il talent show di Maria De Filippi.