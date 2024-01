Dal GF a Doc, passano gli anni ma non Luca Argentero! Le foto prima e dopo

NEWS

Debora Parigi | 18 Gennaio 2024

Oggi è l’amato Andrea Fanti in Doc, ma Luca Argentero è diventato famoso con il GF. Ricordate com’era all’interno del reality? Ecco le foto

Oggi lo conosciamo come attore e in particolare protagonista della fiction Doc – Nelle tue mani. Ma i più grandicelli sanno benissimo com’è diventato famoso Luca Argentero e cioè partecipando al Grande Fratello. Di strada ne ha fatta tanta da quella esperienza nel reality ed è anche un po’ cambiato.

La foto prima e dopo di Luca Argentero da Grande Fratello a Doc

Correva l’anno 2003 e su Canale 5 andava in onda la terza edizione del Grande Fratello, quando il reality non aveva concorrenti vip ma solo persone sconosciute. Per gran parte del pubblico il programma era anche molto preferito rispetto ad oggi, perché consideravano i concorrenti più genuini e veri. E si parlava ancora di vero e proprio esperimento sociale.

Al Grande Fratello Luca riscosse molto successo, specialmente per la sua bellezza, il suo fascino. Il suo sorriso in poco tempo conquistò tutti, anche alcune delle concorrenti donne. Nel reality si piazzò al terzo posto e da quel momento collezionò una serie di ospitate televisive. Probabilmente molti ricorderanno anche un calendario sexy per il mensile Max e la sua carriera da modello.

La prima esperienza da attore l’ebbe nel 2005 nella fiction Carabinieri per poi esordire sul grande schermo con il film A casa nostra. Da qui iniziò la sua carriera divisa tra film e serie TV in cui ebbe modo di mostrare le sue doti attoriali e non solo il bel faccino con cui era diventato famoso.

Oggi Luca Argentero è protagonista amatissimo della serie medical italiana Doc – Nelle tue mani, ispirato a una storia vera. Il suo personnagio, il dottor Andrea Fanti, ha conquistato proprio tutti. Nella fiction vediamo una grande interpretazione di Argentero in cui riesce a mixare perfettamente le parti più drammatiche ed emotive insieme a quelle molto divertenti. Ecco quindi le due foto a confronto di ieri e oggi di Luca Argentero.

Parlando della sua vita privata, l’attore nel luglio del 2004 si è fidanzato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania. Dopo 5 anni di fidanzamento, si sono sposati nel 2009. La coppia si è poi separata nel 2016. Nel 2015, sul set del film Vacanze ai Caraibi Luca ha conosciuto la modella e attrice Cristina Marino. Il 20 maggio 2020 è nata la loro prima figlia, Nina Speranza. Il 5 giugno 2021 si sono sposati e il 16 febbraio 2023 è nato il secondo figlio: Noè Roberto.