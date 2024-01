Chi è Nahaze di Amici 23? Età, vero nome e Instagram

NEWS

16 Gennaio 2024

Bella voce e propria identità, Nahaze è entrata nella scuola di Amici 23 su richiesta di Anna Pettinelli ed è stata apprezzata da tutti gli altri professori. Conosciamola quindi meglio attraverso le informazioni che la riguardano come l’età, la carriera musicale, i social e la vita privata.

Chi è Nahaze

Nome e cognome: Nathalie Hazel Intelligente

Nome d’arte: Nahaze

Età: 22 anni

Data di nascita: 30 maggio 2001

Luogo di nascita: Matera

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: sembra essere single

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @nahaze

Profilo TikTok: @nahazeofficial

Pagina Facebook: nahazeofficial

Nahaze età, vero nome e biografia

Scopriamo chi è Nahaze, allieva di Amici 23, partendo dalla sua biografia, quindi di dov’è, quanti anni ha, i suoi studi e varie informazioni. Vero nome Nathalie Hazel Intelligente, è nata a Matera il 30 maggio 2001. Ha quindi 22 anni di età ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Non abbiamo informazioni sulla sua altezza e il suo peso. E per quanto riguarda i tatuaggi, non pare averne di visibili sul suo corpo.

Nata e cresciuta a Matera, è una ragazza italo-inglese. Infatti suo padre è italiano, mentre sua madre è inglese. In particolare la mamma è originaria di Gloucester, una cittadina del sud-ovest dell’Inghilterra. Qui Nathalie trascorre sempre le estati in compagnia della nonna Hazel di cui porta il secondo nome. A tal proposito, il suo nome d’arte è proprio la fusione dei suoi due nomi di battesimo.

Oggi Nahaze vive a Milano.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Nahaze non abbiamo tante informazioni e quindi non sappiamo se sia o meno fidanzata. Guardando i suoi social sembra essere single.

Come detto, le sue origini sono sia italiane che inglesi e le piace passare le vacanze nel paese natale della madre.

La sua grande passione è la musica, di cui vuole farne anche un lavoro. A tal proposito ha detto: “La musica è la mia valvola di sfogo, le mie canzoni parlano di quello che ho dentro”.

Dove seguire Nahaze di Amici 23: Instagram e social

Ora che abbiamo avuto alcune informazioni in più su chi è Nahaze di Amici 23, vediamo anche dove seguirla sui social. Diciamo subito che lei è già nota nel campo musicale e infatti i suoi profili sono già verificati.

Partiamo da Instagram in cui al momento conta 16 mila follower con questo numero in costante aumento. Non ci sono molti post pubblicati.

Ha inoltre un profilo TikTok con 38 mila follower e tantissimi contenuti. Inoltre è presente una pagina Facebook seguita da oltre 2 mila persone.

Carriera

Anche se ancora molto giovane, Nahaze ha già una carriera alle spalle nel campo musicale. Scoperta da Angelo Calculli, è stata la prima artista italiana a firmare con la Elektra Records. Il suo debutto è avvenuto nel 2019 con Carillon, pubblicato in collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms.

Nel 2020 ha pubblicato Wasted e poi Freak e Control, due brani realizzati per la terza stagione della serie televisiva Baby. Nello stesso anno è uscita anche la canzone Inferno, con il videoclip girato a Matera e dintorni. Il 24 giugno 2022 ha pubblica il suo nuovo singolo Certe Sere.

Sanremo Giovani

Nel 2023 Nahaze è finita nella lista dei 49 cantanti selezionati per le audizioni dal vivo di Sanremo Giovani. Purtroppo, però, non è riuscita a passare e a finire nei finalisti che hanno gareggiato per aggiudicarsi il titolo e i tre posti tra i Big del Festival di Sanremo 2024.

Album e canzoni di Nahaze

Nahaze non ha album all’attivo, ma come detto è nel campo musicale da alcuni anni. Per questo motivo ha pubblicato diversi singoli che hanno avuto anche molto successo.

Il primo è stato Carillon in collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms, pubblicato nel 2019. Poi abbiamo nel 2020 Wasted, Future, Freak, Control e Inferno. Del 2021 sono invece i singoli Empty (in collaborazione con Lil Jolie), Behind, Moonlight e Kiss Me Like You Miss Me Remix (con CKay). Infine nel 2022 abbiamo Certe sere.

Tutti i suoi singoli possono essere ascoltati mediante il suo profilo Spotify.

Nahaze ad Amici 23

La cantante Nahaze è arrivata nella scuola di Amici 23 su richiesta di Anna Pettinelli. Dopo l’uscita, per motivi personali, di Mew e Matthew le due professoresse Pettinelli e Cuccarini hanno chiesto alla redazione di aggiungere due banchi di canto. E la produzione ha lasciato che decidessero tutti i professori mediante votazione.

Anna Pettinelli aveva visionato Nahaze, appunto, e le era piaciuta. Quindi l’ha fatta esibire di fronte a tutti i colleghi con il brano Oro e ha fatto votare. All’unanimità, Nahaze ha ricevuto un banco nella scuola di Amici 23.

Gli allievi di Amici 23

Scopriamo chi sono gli allievi di Amici 23, divisi come sempre in due categorie, cioè canto e ballo.

Partiamo dai cantanti e troviamo: Ayle, Ezio Liberatore (ELIMINATO), Holden, Holy Francisco (ELIMINATO), Kia, Lil Jolie, Matthew (RITIRATO), Martina Giovannini, Malìa, Mew (RITIRATA), Mida, Petit, Samu Spina (RITIRATO), Sarah Toscano, Spacehippiez (ELIMINATO) e Stella Cardone (ELIMINATA).

Vediamo invece chi sono i ballerini: Chiara Porchianello (ELIMINATA), Dustin Taylor, Elia Fiore (ELIMINATO), Gaia De Martino, Giovanni Tesse, Kumo, Lucia Ferrari, Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni, Simone Galluzzo e Sofia Cagnetti.

I professori di Amici 23

Parlando di professori, ad Amici 23 non ci sono molti cambiamenti, ma abbiamo un grande ritorno nella categoria canto, dopo l’addio di Arisa.

E così per il canto quest’anno abbiamo: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli. Tutti confermati, invece, dallo scorso anno i docenti della categoria ballo: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Il percorso di Nahaze ad Amici 23

L’arrivo di Nahaze nella scuola di Amici 23 è avvenuto nella puntata del daytime andata in onda martedì 16 gennaio 2024. Nel daytime precedente gli allievi erano venuti a sapere della volontà di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli di aggiungere due banchi. Le cantanti scelte erano appunto Nahaze e Kia. La scelta è stata rimessa a tutti i professori della scuola.

Ecco che quindi Nahaze è stata portata dalla Pettinelli, in studio si è esibita col suo inedito Oro e tutti i professori sono stati favorevoli per il suo ingresso nella scuola. Quindi si è aggiudicata la maglia e un banco.