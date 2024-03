Kumo si prende la sua rivincita su Emanuel e finisce primo in classifica, ultimo Ayle: il risultato del televoto

NEWS

Debora Parigi | 5 Marzo 2024

Amici 23

Dopo le esibizioni, sono arrivati risultati e classifica del televoto per gli allievi di Amici 23 che non hanno ancora la maglia del Serale

Nel daytime di ieri di Amici 23 i sette allievi non ancora con la maglia del Serale si sono esibiti e sono stati votati dal pubblico. Oggi, quindi, sono arrivati i risultati del televoto e la relativa classifica. Anche questa è uno strumento per i professori per capire chi portare o meno al Serale.

La classifica dopo il televoto del pubblico ad Amici 23

Ieri, durante il daytime di Amici 23, abbiamo visto alcuni allievi esibirsi. Si è trattato dei sette allievi (tra cantanti e ballerini) che ancora non hanno ricevuto la maglia del Serale. Nei ballerini abbiamo Kumo e Giovanni. Mentre nei cantanti ci sono Lil Jolie, Kia, Sarah, Nahaze e Ayle.

Come detto, ieri i sette ragazzi sono stati convocati in studio e sono stati fatti esibire. Contemporaneamente è stato aperto un televoto durante il quale, attraverso i codici, i fan hanno potuto esprimere la loro preferenza. Nel daytime di oggi di Amici 23 abbiamo quindi avuto i risultati. Maria De Filippi ha convocato i ragazzi in gradinata e ha mostrato loro la grafica. Ecco la classifica e le percentuali di preferenza:

Kumo 27% Sarah 23% Giovanni 16% Lil Jolie 14% Kia 9% Nahaze 6% Ayle 5%

Ovviamente questa classifica non ha un vincitore e un perdente, quindi nessun premio o rischio eliminazione. Però sicuramente è uno strumento in più per i professori per capire chi portare o meno al Serale. Il numero di posti totali è 15. Al momento sono state assegnate 8 maglie. Questo significa che almeno 2 di coloro che ancora non ce l’hanno non accederanno al Serale.

Chi saranno gli ultimi cinque con la maglia oro? E chi saranno invece i due a non accedere al Serale. Lo sapremo nell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 23 in onda domenica 10 marzo. Ma proprio oggi si sta svolgendo la registrazione di quella puntata, quindi le anticipazioni riveleranno tutto in anteprima.