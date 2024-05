Amici 23, la coreografia sexy di Giuseppe Giofré e Francesca Tocca vi terrà incollati allo schermo (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Maggio 2024

Amici 23

Poco prima che la settima puntata del Serale di Amici 23 potesse prendere il via Giuseppe Giofré è entrato in studio ballando con Francesca Tocca.

Giuseppe Giofré balla con Francesca Tocca

Come ogni settimana anche oggi, sabato 4 maggio 2024, ha avuto inizio una nuova puntata di Amici 23 e come al solito Maria De Filippi è entrata in studio salutando il pubblico a casa e in studio. In seguito ha chiamato i tre giudici, ovvero Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré. Tutti e tre si sono esibiti in maniera diversa mettendo i mostra i propri talenti.

Cominciando da Michele, per esempio, il giovane cantante ha fatto il suo ingresso sulle note di “Can’t Help Falling in Love” accompagnato dai professionisti. Non è poi mancata una coinvolgente performance di Malgioglio, che ha intonato insieme ai presenti “Gelato al cioccolato“. Infine Giuseppe Giofré ha portato in scena una coreografia seducente con Francesca Tocca.

Ovviamente il pubblico è andato in visibilio e i commenti sul web sono stati davvero decine e decine. Gli utenti non hanno parlato solo della loro indiscussa bravura ma anche della loro bellezza e sensualità. Un momento che ha sicuramente tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori.

Adesso non ci resta che attendere e vedere come proseguirà la gara tra le varie manche. Chi ha letto le anticipazioni sa già che cosa accadrà, mentre chi ha letto gli spoiler è anche a conoscenza di chi sarà l’allievo che dovrà abbandonare Amici 23.