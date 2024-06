NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Giugno 2024

Amici 23

Dopo la fine di Amici 23 tutti gli ex allievi si sono ritrovati e hanno così creato un gruppo WhatsApp. A rivelare il curioso nome di questa chat è la vincitrice Sarah Toscano.

Come si chiama il gruppo degli ex allievi di Amici 23

È ormai trascorso un mese dalla finale di Amici 23, che è stata vinta da Sarah Toscano. In queste settimane così gli ex allievi del talent show di Maria De Filippi sono tornati alle loro vite e hanno iniziato a concentrarsi a pieno sulle loro carriere. In particolare i cantanti hanno pubblicato i loro album e sono poi partiti per dei tour instore, durante i quali hanno incontrato il pubblico che li ha sostenuti.

Tuttavia sembrerebbe che, nonostante i vari impegni, gli ex protagonisti di questa edizione siano ancora in contatto tra loro. Proprio in queste ore infatti la vincitrice Sarah ha rilasciato un’intervista a FanPage, durante la quale ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

La Toscano ha raccontato che dopo la finale di Amici 23, gli ex allievi si sono ritrovati e hanno così creato un gruppo WhatsApp. Ma non solo. La cantante ha anche rivelato il curioso nome di questa chat: “Calcetto”. Sarah tuttavia ha precisato: “Il gruppo di Amici abbiamo deciso ci chiamarlo ‘calcetto’. Ma dobbiamo organizzarci, non siamo ancora riusciti a farlo”.

Insomma pare che dopo la fine del talent show gli ex allievi abbiano intenzione di organizzare al più presto una reunion, che senza dubbio è attesissima da tutti i fan del programma. Nel mentre solo nelle ultime ore proprio Sarah ha anche annunciato il suo primo tour, che la porterà in giro in tutta Italia con una serie di concerti. Ma cosa accadrà e come ci stupirà la vincitrice dell’ultima edizione? Non resta che attendere per scoprirlo.