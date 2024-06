Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Giugno 2024

Amici 23

In queste ore è stata rilasciata un’intervista in cui Sarah Toscano rivela che la sua artista preferita su Spotify è Angelina Mango

Sarah Toscano ha mostrato la propria pagina su Spotify rivelando qual è la sua cantante preferita: Angelina Mango. Ecco cos’ha detto e quale sarebbe la sua canzone che più le piace.

La cantante preferita di Sarah Toscano

Sarah Toscano si sta godendo il successo dopo la vittoria di Amici 23 e molto presto andrà anche in tour per l’Italia. Nel frattempo sta rilasciando varie interviste e in queste ore ne è stata rilasciata una da Fanpage all’interno della quale racconta cosa contiene il suo telefono.

La giovane cantante ha parlato degli ultimi post salvati su Instagram, del messaggio vocale inviatole da Lil Jolie e di che cosa contengono le sue note. Ma ha anche mostrato il proprio profilo Spotify! E a questo punto abbiamo potuto scoprire chi è la sua cantante preferita: si tratta di Angelina Mango.

Questo mostra una grande stime verso l’ex allieva del talent e ha anche fatto ascoltare il brano che più le piace del suo nuovo album, ovvero “Cup of tea”. Dopo aver ballato davanti alla telecamera, come vediamo dal video qui sotto, ha anche rivelato qualche dettaglio in più sui suoi famigliari:

“La mia famiglia mi ha sempre sostenuta, ha sempre voluto vedermi felice e vedermi seguire le mie passioni quindi una volta uscita da Amici mi hanno visto entrare in questo loop bellissimo.

Sono sempre stati contenti e lo sono tanto anche adesso. Mia sorella è venuta al Future Hits ed era contentissima, gasata”.

Sarah Toscano ha concluso la chiacchierata raccontando quali potrebbero essere le sue canzoni che i fan preferirebbero al momento. Una risposta esatta non la ha ma le viene spesso detto quanto vengano apprezzate “Sexy Magica”, “L’ultima volta” e la cover di Voilà”. E a voi quali piacciono? Fatecelo sapere con un commento e non perdetevi tutte le prossime news.