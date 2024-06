Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Anita sarebbe stato contattato come tronista

Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Giugno 2024

Uomini e donne

In queste ore si è diffuso il rumor secondo il quale Edoardo Sanson, ex fidanzato storico di Anita Olivieri, potrebbe prendere parte alla nuova edizione di Uomini e Donne. Ecco che cosa sappiamo.

L’ex di Anita Olivieri a Uomini e Donne?

Torniamo a parlare di Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri, che nelle ultime settimana è stato protagonista del gossip. Questo perché su tutto il web è ribalzata l’indiscrezione di una sua presunta storia d’amore con una ex vippona, che si sarebbe rivelata essere Nicole Murgia. I diretti interessati non hanno mai commentato direttamente, ma l’attrice ha fatto sapere la sua versione dei fatti

Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, invece, si era diffuso un rumor secondo il quale Edoardo avrebbe fatto il provino come tentatore per Temptation Island. A quanto pare però tutto ciò sarebbe stato smentito e di conseguenza additata come una fake news. Dopo qualche giorno di silenzio spunta una nuova segnalazione da parte del sito MondoTV24.

A quanto pare l’ex fidanzato di Anita Olivieri avrebbe ricevuto una chiamata da parte della redazione di Uomini e Donne per sostenere il provino come tronista. Almeno questa è l’indiscrezione riportata da fonti definiti “vicine e veritiere“. Tuttavia Edoardo avrebbe rifiutato la proposta e non si sarebbe mai presentato agli studi in occasione dei casting.

Nel dating show di Maria De Filippi, quindi, non dovremo aspettarci di vederlo comparire sul Trono. Al momento non sappiamo che saranno i nuovi tronisti o se ritroveremo Sanson in qualche altro programma televisivo dopo la sua apparizione all’epoca del Grande Fratello. Naturalmente noi vi terremo aggiornati con tutte le news del caso.

Per adesso però non ci resta che darvi appuntamento alla prossima edizione di Uomini e Donne, che molto probabilmente prenderà il via verso la metà di settembre 2024. A presto con la data ufficiale!