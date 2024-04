Le prime parole di Sofia dopo l’eliminazione da Amici 23

Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Aprile 2024

Amici 23

Questa sera durante la sesta puntata di Amici 23 abbiamo assistito all’eliminazione di Sofia dalla scuola. Ecco sue prime parole dopo l’uscita dal programma.

Amici 23, le prime parole di Sofia

Stasera è andata in scena la sesta puntata del Serale di Amici 23. Una puntata, che è stata ricca di momenti che hanno visto protagonisti per primi non solo gli allievi, ma anche i giudici e i professori con i guanti di sfida ed esilaranti situazioni. Abbiamo appreso purtroppo, però, che c’è stata anche una nuova eliminazione. Al ballottaggio finale sono arrivate Sofia e Martina e a lasciare la scuola è stata l’allieva di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, ovvero Sofia.

Poco dopo l’annuncio da parte di Maria De Filippi X ha avuto la possibilità di salutare i suoi compagni e rilasciare le sua prime emozioni a caldo dopo l’eliminazione. Sofia seppur molto dispiaciuta di aver interrotto il percorso a un passo dalla finale si dice comunque molto soddisfatta di quanto fatto fino a oggi. Così come del supporto ricevuto da chi ha creduto nel suo talento.

Queste le sue prime parole da eliminata di Amici 23: “Sono felicissima del fatto che ho potuto vivermela tutta a pieno. Non voglio uscire triste ma felice. Sono fiera di tutto quello che ho fatto e non è scontato. Pensavo fosse molto più facile a vederlo da casa, ma è tosta. Anch’io pensavo di essere più pronta”, ha detto Sofia ai microfoni di Witty con un pizzico di nostalgia ma comunque felice per aver dato tutta sé stessa in questa avventura.

E ancora Sofia dopo l’uscita da Amici 23 ha aggiunto delle altre dichiarazioni che vi riportiamo qui di seguito: “Devi lasciare che questo posto ti guidi al meglio e sfruttare tutto al massimo. Mi sento cresciuta sotto tutti i punti di vista e da come mi esprimo, le idee che ho, mi vedo migliorato e per me è essenziale. Ho conosciuto tante persone bellissime e ho fatto il massimo”.

Dopo aver letto il messaggio che aveva scritto prima di questa fase importante del programma, Sofia ha lasciato anche un messaggio ai suoi compagni. Ha promesso che li guarderà da casa.

Per Sofia dunque si conclude l’esperienza ad Amici 23, ma non mancheranno sicuramente altre occasione per lei e per il suo percorso artistico. A lei auguriamo il meglio per la sua carriera.