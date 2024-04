Marcello Sacchetta e Stefano De Martino, amicizia davvero finita? Il coreografo interviene e fa una precisazione

Social

Andrea Sanna | 28 Aprile 2024

Amici Stefano De Martino

Cosa è successo davvero tra Marcello Sacchetta e Stefano De Martino? È davvero finita la loro amicizia? Il coreografo è tornato a parlarne sui social, svelando come stanno davvero le cose e ha fatto una precisazione.

Marcello Sacchetta torna sul rapporto con Stefano De Martino

Dopo la sesta puntata di Amici 23 dove abbiamo visto l’uscita di scena della ballerina Sofia, che ha comunque vinto una borsa di studio, si torna a parlare del talent. O meglio, di due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi. Facciamo riferimento a Marcello Sacchetta e Stefano De Martino, che di recente hanno fatto parlare di sé.

Nei giorni scorsi il coreografo con una storia su Instagram, in risposta alle domande degli utenti, aveva preoccupato un po’ i fan. Motivo? Ha affermato di non sentire da tanto tempo Stefano De Martino, con cui ha sempre avuto un rapporto meraviglioso. Da qui i dubbi sulla fine della loro amicizia.

Per questo diversi supporter del loro legame hanno suggerito a Marcello Sacchetta di non arrendersi, sottolineando come sia ingiusto chiudere un rapporto così speciale. A questo punto il ballerino ha fatto sapere di essere stato frainteso. E per questo ha fatto una precisazione:

“Con Stefano c’è sempre stato un rapporto molto fraterno. Ci sentivamo quasi tutti i giorni. Oggi le cose sono cambiate per ovvie ragioni. Lui sta facendo una carriera brillante ed è molto impegnato tra lavoro e famiglia”.

La storia Instagram di Marcello Sacchetta

Dalla sua anche Marcello Sacchetta ha dichiarato però di avere il suo bel da fare e dare un valore importante ai veri amici: “Cerco sempre uno spazio per rimanere in contatto”. La sua peraltro sarebbe stata semplicemente una risposta ironica: “Non abbiamo litigato”. È certo peraltro che si farà sentire non appena potrà. In ogni caso aspetta sia lui a chiamarlo.

Con queste parole quindi Marcello Sacchetta spera di aver fatto chiarezza sul suo rapporto con Stefano De Martino.