NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2024

Grande Fratello

Alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi non mancano alcuni ex inquilini del Grande Fratello: grande assente Beatrice Luzzi

Ieri sera si è tenuta la festa di compleanno di Vittorio Menozzi, alla quale hanno partecipato diversi ex inquilini del Grande Fratello. Grande assente però è Beatrice Luzzi, amica del modello.

La festa di compleanno di Vittorio Menozzi

Uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello è stato di certo Vittorio Menozzi. Il modello con la sua gentilezza e i suoi modi di fare ha conquistato il pubblico, finendo anche spesso al centro di diverse dinamiche. Solo nelle ultime ore l’ex gieffino è tornato al centro dell’attenzione mediatica e sui social si sta molto parlando di lui. In questi giorni infatti Vittorio ha spento 24 candeline e così ieri sera si è tenuta una bellissima festa di compleanno.

A prendere parte alla serata sono stati anche diversi ex inquilini del Grande Fratello, che hanno così festeggiato insieme a Menozzi. Tra gli invitati al party, che è stato ovviamente testimoniato sui social, ci sono stati Perla Vatiero e Mirko Brunetti, Rosy Chin, Greta Rossetti, Letizia Petris, Federico Massaro, Paolo Masella e tanti altri. Tuttavia ai più non è sfuggito un dettaglio che non è passato inosservato. Scopriamo di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE: Greta Rossetti da sola al compleanno di Vittorio: è crisi con Sergio?

Grande assente alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi è stata Beatrice Luzzi e in molti si sono chiesti il perché. Come è noto all’interno della casa tra il modello e l’attrice è nata una bellissima amicizia, che sembrerebbe stia proseguendo anche all’esterno. Con ogni probabilità però l’ex volto di Vivere si è trovata impossibilitata nel partecipare alla festa e di certo prossimamente lei e Vittorio avranno modo di recuperare.

Ma che faccino 🤏🏻🫶🏻❤️

Un grazie a Valentina che ha messo questo primo piano nelle storie #vittoriners #vittorio pic.twitter.com/ZoVF6myHWI — Daniele (@_Dani0_) April 27, 2024

Beatrice però non è stata l’unica assente al party. A non prendere parte all’evento sono stati infatti anche altri ex inquilini, tra cui Giuseppe Garibaldi, Sergio Rossetti, Anita Olivieri, Alessio Falsone, Fiordaliso, Grecia Colmenares, Marco Maddaloni e Massimiliano Varrese.