Vincenzo Chianese | 25 Maggio 2024

Amici 23

In queste ore Gaia è stata avvistata all’instore di Mida a Napoli: riavvicinamento in corso tra i due ex allievi di Amici 23?

Dopo la finale di Amici 23 Mida è partito per il suo primo tour instore. Nel corso del firma copie di Napoli ad apparire è anche Gaia.

Gaia di nuovo con Mida dopo Amici 23

In questi mesi più volte abbiamo parlato di Mida e Gaia. All’interno della scuola di Amici 23 infatti tra il cantante e la ballerina è nato l’amore, tuttavia poco prima della partenza del Serale la coppia si è ufficialmente lasciata. Ciò nonostante l’ex allieva di Raimondo Todaro non ha mai messo da parte i sentimenti per Christian e più volte ha provato a riavvicinarsi a lui, senza però riuscirci. Dopo l’eliminazione dal programma così Gaia, durante un’ospitata a Verissimo, ha aperto le porte a un possibile ritorno di fiamma e così i fan non hanno smesso di sperare in una riconciliazione.

Adesso che la trasmissione è giunta al termine, il pubblico si chiede cosa sia accaduto tra Mida e Gaia e ora sembrerebbe essere arrivata la risposta. Già qualche ora fa una segnalazione aveva riacceso le speranze. La ballerina è stata infatti avvistata all’aeroporto di Napoli proprio mentre andava a prendere il cantante e pare che i due siano andati via insieme.

Adesso come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Gaia è stata infatti avvistata all’instore di Mida a Napoli e naturalmente in breve il video ha fatto il giro del web. Attualmente però non sappiamo cosa stia accadendo tra i due ex allievi di Amici 23.

sto piangendo per la sua bellezza pic.twitter.com/xXOGVbp5V3 — marti✰ (@unavitansiosa) May 25, 2024

Tra il cantante e la ballerina infatti potrebbe esserci solo una semplice amicizia. Allo stesso tempo non è da escludere che Mida e Gaia si stiano poco a poco riavvicinando, in attesa di fare chiarezza sul loro rapporto. Mentre aspettiamo aggiornamenti ufficiale, facciamo un enorme in bocca al lupo ai due ex allievi del talent show di Maria De Filippi.