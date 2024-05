NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Maggio 2024

Amici 23

Arrivano i risultati dei debutti degli EP dei cantanti di Amici 23 e Mida e Petit superano Sarah in classifica

A distanza di una settimana dalla pubblicazione degli EP dei cantanti di Amici 23 arrivano i risultati dei debutti. Mida e Petit superano così Sarah in classifica FIMI.

I risultati degli EP dei cantanti di Amici 23

È trascorsa una settimana esatta dalla finale di Amici 23, che si è conclusa con la vittoria di Sarah Toscano. Attualmente in particolare i cantanti sono impegnati con i loro tour instore, a seguito della pubblicazione dei primi EP. Lo scorso venerdì infatti a rilasciare i loro album sono stati Mida, Petit, Lil Jolie e la stessa Sarah, mentre ieri a essere pubblicato è stato il disco di Holden. In queste ore dunque sono arrivati i primi risultati dei progetti dei giovani artisti. Ieri pomeriggio è stata infatti rilasciata la nuova classifica FIMI della settimana e nella Top 10 ci sono proprio due degli ex allievi di questa edizione.

Parliamo di Mida e di Petit, che superano Sarah posizionandosi rispettivamente al nono e al decimo posto. La Toscano invece con il suo EP, che contiene la hit Sexy Magica, si ferma in 12esima posizione. La prossima settimana invece scopriremo come ha debuttato il disco di Holden, che in queste ore sta già facendo discutere il web.

Nel mentre domani pomeriggio i finalisti di Amici 23 saranno protagonisti di una puntata speciale di Verissimo e di certo nel salotto di Silvia Toffanin non mancheranno le emozioni. In queste ore sono infatti emerse le prime anticipazioni su quello che vedremo su Canale 5 e senza dubbio c’è grande attesa per questo appuntamento.

Allo stesso tempo i cantanti e i ballerini di questa edizione sono totalmente presi dalle loro carriere e senza dubbio per tutta l’estate sentiremo ancora molto parlare di loro. Non resta quindi che fare un enorme in bocca al lupo agli ex allievi.