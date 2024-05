Luca Jurman asfalta Holden: “Grande figura di mer*a, cosa ci stai a fare lì?” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Maggio 2024

Amici 23

In queste ultime ore Luca Jurman, ex professore di Amici, ha criticato il comportamento di Holden nella settima puntata del Serale.

Sabato sera Holden, durante la settima puntata di Amici 23, ha spiegato di non essere riuscito a preparare il guanto di sfida contro Mida, pur avendolo accettato, perché per tre settimane ha fatto le 6 del mattino lavorando al suo EP. Questa giustificazione non è piaciuta a Lorella Cuccarini che lo ha ripreso:

“Anche tutti gli altri ragazzi lavorano e hanno fatto ciò che dovevano fare. In un programma come questo bisogna essere pragmatici, avete molto da preparare”.

A questo punto sono arrivate anche le critiche da parte di alcuni giornalisti, tra cui Grazia Sambruna per Il Corriere della Sera. In questo caso viene puntato il dito contro la sua “spocchia senza pari” e viene anche commentata la difesa di Rudy Zerbi, che avrebbe ridotto tutto a “un errore di comunicazione” tra loro.

In queste ultime ore anche Luca Jurman è sceso in campo con un video commento su Holden. Dopo aver visto il segmento a lui dedicato, infatti, ha esclamato: “Vorrei che tu andassi fuori dal programma“. Poi si è messo le mani in faccia e ha continuato:

“Immediatamente, senza passare dal via. Ciao! Cosa ca**o ci stai a fare lì? Povero ciccio, ma se stavi zitto facevi una figura migliore. Potevate dire che non eravate riusciti a preparare il guanto e accettavate la sconfitta a tavolino.

Ma questa è una grandissima figura di mer*a. Nessuno dice niente, tutti a giustificarlo. Ve l’ho detto all’inizio che era ‘San Holden’ o no?”.

Insomma, nemmeno Luca Jurman ha preso troppo bene la giustificazione e ha concluso il video cantando “Te c’hanno mai mannato“. Voi che cosa ne pensate, siete d’accordo con l’ex professore di Amici?