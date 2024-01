Holden e Sarah sempre più vicini, ai fan non sfugge un particolare del daytime (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 22 Gennaio 2024

Amici 23

Ci sono alcuni fan di Amici 23 che sperano che possa nascere l’amore tra due allievi della scuola che al momento sono single. Questi fan sono convinti che possa esserci del tenero tra i due e un gesto presente nel daytime di oggi accende ancora di più il gossip. Di chi stiamo parlando? Di Holden e Sarah. Vediamo meglio cosa è accaduto.

Vicinanza sempre più stretta tra Holden e Sarah

Da un po’ di tempo sui social tra i fan di Amici 23 è nata una nuova ship, cioè quella tra Holden e Sarah. Questi fan pensano che ci sia del tenero tra loro e sperano che possa nascere l’amore tra i due cantanti. Da quello che abbiamo visto non c’è stato alcun bacio e nemmeno nessuna “amicizia speciale” nel corso di questi mesi di talent.

Nonostante questo, la parte del pubblico che spera nella coppia vede atteggiamenti che possano far pensare a un interesse reciproco. Addirittura alcuni giorni fa, quando l’allieva di Lorella Cuccarini è diventata maggiorenne, gli utenti hanno visto nel suo post collegato al suo inedito una frecciatina proprio all’allievo di Rudy Zerbi.

Adesso c’è statao un altro gesto che continua a far pensare e sperare questi fan. Nel daytime di Amici 23 andato in onda oggi pomeriggio a un certo punto nel giardino anteriore c’erano Kumo e Lucia che stavano discutendo per una frase detta da lui. Gli utenti hanno guardato anche le altre persone che erano lì presenti e hanno notato Holden e Sarah seduti vicini. Ma non solo, hanno fatto notare che stavano a braccetto. Questo ha quindi subito fatto scattare le fantasie dei fan che trovano questa scena come un tassello in più nella loro teoria riguardo una futura storia d’amore.

STA VOLTA PURE A BRACCETTO OKK pic.twitter.com/XVrzF0cHzy — rose 🥀 holdarah era (@barchiexxjiara) January 22, 2024

Bisogna dire che lo stare a braccetto non significa nulla. Quello che è chiaro è che sicuramente i due cantanti sono molto uniti, probabilmente hanno stretto una bella amicizia e si supportano a vicenda. Considerare questo gesto come un qualcosa in più può essere prematuro. Tra l’altro lo stesso Holden un po’ di tempo fa, rispondendo in una chat con i fan scrisse: “Raga comunque possiamo sfatare di Sarah”. Questa frase è sembrata negare quindi un flirt tra loro.

Noi comunque non vogliamo spezzare i sogni dei fan, perché anche dall’amicizia può nascere una bella storia d’amore.