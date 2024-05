NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Maggio 2024

Dopo essere stato confiscato per abusivismo edilizio, in queste ore è giunta notizia che Il Castello delle Cerimonie resterà aperto a seguito di un patto con il comune.

Festa al Castello delle Cerimonie

Sono ormai trascorsi diversi anni da quando per la prima volta è andato in onda Il Castello delle Cerimonie. Il reality show, che si svolge all’interno del ristorante La Sonrisa ed è incentrato sui matrimoni napoletani, ha sempre ottenuto un enorme successo. Tuttavia qualche mese fa è arrivata una notizia che non è passata inosservata e che ha fatto discutere il web.

Il castello è stato infatti confiscato per abusivismo edilizio. Gli immobili e i terreni sui cui sorge la struttura, come sancito una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sono stati confiscati e il locale è passato dalla proprietà della famiglia Polese a quella del comune di Sant’Antonio Abate.

In queste ore però una delibera comunale ha stabilito il destino del ristorante. Stando a quanto si legge, pare che sia stato sancito un accordo tra il comune e i Polese. Di conseguenza dunque il Castello delle Cerimonie resterà aperto, ma a due condizioni. I titolari della struttura dovranno pagare alle casse del comune un sostanzioso canone mensile, che stando a quanto rivela FanPage corrisponderebbe ad alcune decine di migliaia di euro. Si tratta tuttavia di una cifra provvisoria, che in seguito potrebbe essere rideterminata. In questo modo all’interno de La Sonrisa potranno continuare a svolgersi feste e cerimonie. Ma non solo.

L’hotel infatti potrebbe perdere alcuni pezzi. Nei prossimi mesi verranno effettuate delle perizie tecniche per stabilire l’impatto ambientale, paesaggistico, urbanistico ed idrogeologico delle strutture abusive presenti nel complesso. In seguito arriverà la decisione sul futuro del castello. I Polese nel mentre festeggiano la notizia e di certo nei prossimi mesi non mancheranno strepitosi ricevimenti all’interno della struttura.