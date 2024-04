Ci risiamo! Anche Giuseppe Giofrè fa annullare una sfida durante il Serale di Amici 23

NEWS

Debora Parigi | 20 Aprile 2024

Amici 23

Al Serale di Amici 23 i giudici sono davvero molto indecisi nei confronti delle esibizioni dei ragazzi. Infatti dopo Michele Bravi, anche Giuseppe Giofrè ha fatto annullare una sfida tra due allievi e ripartire da capo. Vediamo meglio cosa è successo.

Giuseppe Giofrè annulla una sfida di Amici 23

Dopo la risoluzione del ballottaggio tra Sarah e Lil Jolie della scorsa puntata, ad essere eliminata è stata l’allieva di Anna Pettinelli. A questo punto la puntata di Amici 23 (la quinta) è andata avanti e si è partiti con la nuova gara. Sono così iniziate le manche e la squadra tirata a sorte è stata quella di Zerbi e Celentano. I due professori hanno quindi scelto di sfidare Cuccarini ed Emanuel.

A questo punto è iniziata la prima manche che ha vistro scontrarsi Holden da una parte e Sofia dall’altra. Il cantante di Rudy Zerbi ha cantato “Everybody Hurts”, mentre la balleria ha ballato sulle note di “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri.

Entrambi gli allievi hanno ricevuti grandi complimenti dai giudici, ma li hanno anche messi in difficoltà. Infatti Malgioglio ha votato per Sofia, Michele Bravi invece per Holden. Decisivo è quindi stato Giuseppe Giofrè che però si è trovato con un grande dubbio. Ha detto a Sofia: “È così che si apre uno show”, andando a sottolineare la sua bravura sul quel palco. Ha trovato molto bravo anche Holden e in generale i due allievi alla pari.

Insomma, Giuseppe Giofrè ha avuto davvero una grande difficoltà a giudicare questa primissima sfida della quinta puntata di Amici 23. E quindi ha chiesto a Maria De Filippi (che ha accettato) di annullare la sfida e farne un’altra.

Non è la prima volta che succede quest’anno. Anche Michele Bravi ha fatto lo stesso durante una sfida un paio di puntate fa. Addirittura nella scorsa puntata ha congelato il ballottaggio tra Sarah e Lil Jolie rimandando il verdetto a oggi, come abbiamo visto, con una nuova sfida con brani scelti da lui.

La puntata di Amici può essere rivista su Mediaset Infinity o su Witty TV.