Amici 23, Lil Jolie eliminata dopo il ballottaggio con Sarah

NEWS

Debora Parigi | 20 Aprile 2024

Amici 23

La puntata di Amici 23 di stasera si è aperta con il ballottagio rimasto in sospeso tra Sarah e Lil Jolie. Le due cantanti, quindi, si sono esibite davanti ai giudici ed è arrivato il verdetto. Verdetto che ha visto l’eliminazione dell’allieva di Anna Pettinelli. Andiamo a scoprire cosa è successo nel dettaglio.

Lil Jolie eliminata da Amici 23 dopo il ballottaggio in sospeso

Nella scorsa puntata di Amici 23 (quella andata in onda sabato 13 aprile) non c’è stata alcuna eliminazione. Infatti al ballottaggio finale sono finite le cantanti Sarah e Lil Jolie, rispettivamente allieve di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Come avevamo visto, dopo le loro esibizioni le due allieve sono state richiamate in studio e hanno incontrato sia Maria De Filippi che i giudici. E proprio qui hanno saputo che non c’era alcun verdetto. Il motivo era perché Michele Bravi non riusciva a scegliere. Così ha proposto loro, se avessero voluto, di preparare un brano a testa da lui scelto e nella puntata in onda stasera sarebbe arrivato il verdetto. Le due cantanti hanno accettato.

Ecco che quindi la puntata di stasera, sabato 20 aprile, di Amici 23 si è aperta proprio con questo ballottaggio rimasto in sospeso tra Sarah e Lil Jolie. Come assegnato dal giudice, la prima ha cantanto “Per un’ora d’amore” dei Matia Bazar mentre la seconda ha cantanto “Cercami” di Renato Zero. Dopo queste esibizioni, Michele Bravi è stato in grado di scegliere. Ha preferito Sarah e quindi Lil Jolie è stata eliminata da Amici 23.

Un vero dispiacere, poiché Lil è sempre stata molto amata e apprezzata da allievi, professori e pubblico sia come persona che come artista. Infatti ha preso anche i complimenti dai giudici. Siamo sicuri che avrà un’ottima carriera fuori al programma.

Per chi volesse recuperare tutti i momenti e tutta la puntata di Amici di stasera può rivederla su Mediaset Infinity o su Witty TV.