Amici 23, Holden dimentica le parole della sua canzone due volte (ma non viene mandato in onda)

NEWS

Debora Parigi | 20 Febbraio 2024

Amici 23

Con la messa in onda della puntata di domenica di Amici 23 chi era presente alla registrazione ha fatto notare che è stata tagliata una parte di una gara in fase di montaggio. Questa parte riguardava Holden che a quanto pare ha scordato il testo della sua canzone interrompendosi per ben due volte. Vediamo meglio i dettagli.

Tagliato Holden che scorda il testo della canzone nell’ultima puntata di Amici 23

Domenica scorsa è andata in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 23. E nel corso della puntata sono state assegnate ben tre maglie per il Serale. Ad aggiudicarsele sono stati due cantanti e una ballerina: Martina, Holden e Marisol. Tutte e tre maglie meritatissime e che ormai erano nell’aria da un po’.

Ovviamente ci sono state anche le gare di canto e ballo. Inoltre è avvenuta una gara a tre sugli inediti a cui hanno partecipato Mida, Martina e Holden. A vincere è stato Holden che si è aggiudicato la partecipazione a un evento estivo in Costa Smeralda. E proprio riguardo questa gara c’è una parte che è stata tolta in fase di montaggio. A dirlo sono coloro che hanno fatto parte del pubblico e che quindi erano alla registrazione.

Secondo i loro racconti, non sarebbe andata in onda una parte durante la gara di inediti in cui Holden scorda per due volte il testo della cover. Come riporta anche il sito Superguida TV nelle anticipazioni di Amici 23, “Holden scorda il testo di Solo stanotte e gliela fanno rileggere”. Nel dettaglio, il profilo Twitter Amici News rivela che l’allievo di Rudy Zerbi ha scordato due volte il testo e ha dovuto rileggerlo. Tra l’altro Maria De Filippi è intervenuta dicendo che può capitare e ha aggiunto che anche a Sanremo fanno leggere il gobbo ai cantanti in gara.

La questione ha fatto partire un po’ il dibattito sui social. Alcuni infatti hanno un po’ storto il naso su questo taglio. Perché di Ayle invece hanno mandato tutto in onda quando si è interrotto due volte mentre cantava il suo inedito alcune settimane fa.