Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Ottobre 2023

Amici 23

Il primo dieci ad Amici 23

Questo pomeriggio ha avuto inizio una nuova puntata del pomeridiano di Amici 23. Prima di tutto sono state annunciate le giudici che daranno i voti nel corso della gara di ballo e canto. Da una parte Virna Toppi e dell’altra Annalisa, la quale è stata colta con un enorme boato da parte del pubblico. In seguito si è anche esibita con “Ragazza sola“.

Ad ogni modo, dopo aver assistito al compito assegnato da Raimondo Todaro a Marisol, allieva della Celentano, è stato il turno di Holden. Il figlio di Paolo Carta, compagno di vita di Laura Pausini, ha cantato un brano di Lucio Dalla dal titolo “Stella di mare“. Tutti gli spettatori sono scoppiati in un grande applauso.

Il più entusiasta forse è stato Rudy Zerbi. Il professore gli ha dato un dieci, il primo per lui e nell’edizione 23 di Amici. Ha affermato che lo ha emozionato e che “mi sei arrivato“. Dello stesso parere è stata anche Annalisa, la quale lo ha trovato “impattante“.

Anche sui social hanno apprezzato e lo hanno elogiato. Tra i commenti possiamo citare: “Mamma mia, Holden è pazzesco“. Oppure: “Io pazza delle esibizione di Holden, ragazzi“. E ancora: “Non dimenticarti di questo dieci. Del produttore cantante, scrittore. Hai in squadra un talento del genere, non ricapita tante volte!“.

Voi che cosa ne pensate? Il cantante di Amici 23 a voi piace? Fatecelo sapere con commento. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. QUI per rivedere l’esibizione.