Vincenzo Chianese | 21 Giugno 2024

Amici 23

Holden e Sarah risalgono in classifica con i loro EP: ecco come si sono posizionati gli ex protagonisti di Amici 23

Poco fa è stata rilasciata la nuova classifica FIMI settimanale e a risalire con i loro EP sono stati Holden e Sarah. Ecco come si sono posizionati gli ex allievi di Amici 23.

Prosegue la scalata degli EP dei ragazzi di Amici 23

A distanza di un mese dalla finale di Amici 23, gli ex allievi sono pienamente concentrati sulle loro carriere e per loro sono già arrivate diverse soddisfazioni. In particolare i cantanti, come tutti sappiamo, hanno rilasciato i loro EP e si stanno dunque godendo questo bellissimo momento. Non sono mancati anche dei tour instore, durante i quali i ragazzi hanno incontrato i fan che in questi mesi li hanno supportati. Come se non bastasse Holden, Mida, Petit e Sarah hanno anche anche annunciato le date dei loro concerti e i biglietti per questi show sono già in vendita.

Nel mentre poco fa è stata rilasciata la nuova classifica FIMI settimanale e ovviamente a essere presenti sono anche gli EP dei cantanti. Solo la scorsa settimana c’era stato un calo per alcuni degli album. Tuttavia in questi giorni i dischi sono tornati a risalire, segno dunque che i fan stanno ancora ascoltando con passione questi progetti.

Ma come si sono posizionati dunque gli EP dei cantanti di Amici 23? Andiamo a scoprirlo. Mentre Petit passa dal 15esimo al 22esimo posto, Holden e Sarah conquistano nettamente terreno. Il disco di Joseph infatti dal numero 37 sale al numero 23, mentre l’album della vincitrice del talent show di Maria De Filippi passa dal 35 al 24. Piccolo calo invece per Mida, che dalla posizione 34 passa alla 36.

I cantanti intanto stanno dando il massimo per non deludere le aspettative dei fan e senza dubbio nelle prossime settimane arriveranno tante altre sorprese. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo agli ex allievi.