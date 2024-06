NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Giugno 2024

Amici 23

Andiamo a scoprire come stanno andando gli EP degli ex allievi di Amici 23 in classifica: tutti i numeri della settimana

A distanza di alcune settimane dal rilascio degli EP dei cantanti, andiamo a scoprire come stanno andando in classifica gli album degli ex allievi di Amici 23.

Gli EP di Amici 23 in classifica

A distanza di un mese dalla finale di Amici 23, gli ex allievi hanno ormai dato il via alle loro carriere. In particolare i cantanti stanno lavorando senza sosta e in queste settimane hanno affrontato diversi impegni professionali. Dopo la pubblicazione dei loro EP infatti i ragazzi sono partiti per dei tour instore e hanno così iniziato a girare l’Italia intera con una serie di firma copie, durante i quali hanno avuto la possibilità di fare la conoscenza dei loro fan. Ma non solo.

I cantanti infatti hanno anche annunciato le date dei loro concerti, che si svolgeranno nei mesi a venire. In queste ore intanto è stata rilasciata la nuova classifica FIMI e naturalmente presenti in Top 100 sono anche i dischi degli ex allievi del talent show di Maria De Filippi.

Ma come stanno andando dunque gli EP dei cantanti di Amici 23? Andiamo a scoprirlo. Già la scorsa settimana, come avevamo visto, gli album dei ragazzi avevano subito un calo, fatta eccezione di Petit, che anche stavolta continua a reggere con il suo disco. Il giovane artista passa dalla posizione 11 alla 15, confermandosi essere il più ascoltato tra tutti gli ex allievi. A seguire troviamo Mida, che passa dalla posizione 26 della scorsa settimana alla 34. La vincitrice Sarah Toscano perde tre posizioni e si ferma al numero 35. A perdere terreno è invece Holden, che passa dal 23esimo posto al 37.

Gli ex allievi della scuola intanto sono totalmente concentrati sulle loro carriere e senza dubbio nelle prossime settimane potrebbero arrivare grosse sorprese per i fan. A Holden, Petit, Mida e Sarah facciamo dunque un enorme in bocca al lupo.