Simona Branchetti si collega con Alessandra Amoroso (ma lei non la riconosce e commette una divertente gaffe)

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Giugno 2024

Alessandra Amoroso Pomeriggio 5

A Pomeriggio 5 in collegamento Alessandra Amoroso ha commesso una gaffe tutta da ridere. Ecco cosa è accaduto in trasmissione

Durante la seconda parte di Pomeriggio 5, Simona Branchetti attraverso la sua inviata è riuscita a intercettare Alessandra Amoroso, prima del concerto 105 Summer Hits. La cantante è stata protagonista (a sua discolpa) di una simpatica gaffe tutta da ridere. Cosa è successo.

La simpatica gaffe di Alessandra Amoroso

A Pomeriggio 5 quest’oggi per tutti i fan di Alessandra Amoroso c’è stata una vera e propria sorpresa. Nel corso della seconda parte della trasmissione, Simona Branchetti si è collegata a Venezia con l’inviata Martina Procaccini. La reporter ha intercettato subito i due conduttori del 105 Summer Hits, in programma questa sera.

Dopo le prime impressioni di Mariasole Pollio e Daniele Battaglia, i due hanno portato l’inviata di Pomeriggio 5 all’interno del backstage, dove ad attenderli c’erano Alessandra Amoroso, Mr. Rain e Rocco Hunt. Tutti e tre sono stati molto carini e disponibili e si sono prestati a scambiare quattro chiacchiere con la presentatrice. Ma c’è stato un siparietto simpatico che non è passato inosservato e sfuggito agli utenti.

No raga mi dovete raccogliere da terra lei era totalmente confusa e non stava capendo nulla aksnscnfjdhsfhfsjcajaf pic.twitter.com/L84rBCaRns — Daniela❤️🐜 (tranquilla e serena) (@Daniela_Diomede) June 21, 2024

Questo perché Simona Branchetti ha ammesso di essere una grande fan di Alessandra Amoroso e, se possibile, di poter ascoltare un pezzetto del brano sanremese Fino a qui. La cantante in quel momento si trovava senza auricolare e ha appreso la richiesta dall’inviata. La Amoroso era convinta infatti che questo desiderio arrivasse da Mariasole Pollio. Subito dunque la Procaccini è corsa ai ripari e spiegato come sono andate realmente le cose.

Inutile dirvi che Alessandra Amoroso è scoppiata in una risata irrefrenabile e per un attimo è scappata via, scusandosi per la gaffe commessa seppur commessa in maniera involontaria: “Io non sono mai cambiata e nemmeno le mie brutte figure”, ha detto ironica. Poco dopo, però, quando Simona Branchetti è tornata in collegamento, l’artista ci ha tenuto a porgere le sue scuse e ha dedicato un pezzetto del suo pezzo alla presentatrice, che è parsa entusiasta.

La Branchetti, a sua volta molto divertita per l’accaduto, ha ridacchiato su e commentato con un: “Perdonata, grazie”. Successivamente Alessandra Amoroso ha salutato tutti per correre a prepararsi in vista della serata di stasera.