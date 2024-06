NEWS

Andrea Sanna | 21 Giugno 2024

Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo di Joss dal 24 al 30 giugno. Ecco cosa prevede la settimana segno per segno

Qui di seguito la classifica dell’oroscopo di Joss con i segni e le previsioni della settimana.

1- Oroscopo di Joss: il Cancro

Venere è nel segno e con lui la vostra voglia di abbracciare il partner e di vivere con intensità l’amore di coppia. Le possibilità di ottenere un contratto lavorativo nuovo e duraturo è dietro l’angolo: le stelle della settimana vi rendono forti e pronti a risolvere ogni controversia con intelligenza e diplomazia. Ottima settimana per le uscite fuori porta. Godetevi il denaro.

2 – Gemelli

Una settimana in cui la presenza di Giove si fa sentire e regala iniziative nella coppia, e chiarimenti. Anche i single possono beneficiare del supporto di Mercurio dal leone toccasana per ristabilire i giusti spazi in un rapporto, qualora fossero stati persi. Bene il lavoratore: si sposta di più, aumenta i contatti e ottiene denaro.

3 – La settimana dello Scorpione

Momento in cui rivaluterete con attenzione le vostre amicizie, le collaborazioni lavorative, gli incontri di cuore e carnali avuti da poco. Si aprono le porte del rinnovamento e delle nuove opportunità. Non lasciatevi sfuggire occasioni che giungono improvvisamente: ogni treno lasciato è perso. Un’iniziativa lavorativa convoglierà ogni vostra energia. Occhio ai nervosismi.

4 – Pesci

Settimana splendida con l’ausilio di venere nel segno del cancro garanzie di promesse d’amore e di incontri. Per i single, si profila una settimana intensa, anche sotto le coperte mercurio assicura feeling in rapporti occasionali. Per la coppia, continua il periodo di obbligato rinnovamento: un passo in avanti sarà compiuto, o lo compirete a breve.

5 – Oroscopo di Joss: la Vergine

Settimana promettente con l’ausilio di Marte dal toro e Venere dal cancro, pianeti volti all’ottenimento di traguardi professionali e riuscite. I più giovani possono pensare concretamente ad un inserimento lavorativo nuovo; gli autonomi, ad un rinsaldo di collaborazioni precedenti e l’apertura di strade lavorative nuove. Sentite il bisogno di leggerezza.

6 – La settimana del Toro

Marte impervia nel segno e la sua focosità traspare nella verve caratteriale che vi

contraddistingue. Siete pieni di idee e non manca la vostra determinazione nell’ottenere traguardi anche importanti, sinora meta solo nelle vostre illusioni. Giove, venere alimentano la vostra ambizione rendendovi a tratti ingestibili con collaboratori e famigliari. Siete i leader dello zodiaco!

7 – Le previsioni per il Leone

La presenza di mercurio nel segno è un toccasana per i rapporti di coppia con la possibilità di piccoli spostamenti per ritrovare il benessere della coppia. Anche le comunicazioni sono favorite con questo transito, che seppur portatore di chiarimenti anche complessi, garantisce la restablish dell’equilibrio. Molto bene i single con incontri interessanti sotto le coperte.

8 – La settimana dell’oroscopo di Joss: il segno del Capricorno

Stelle che segnano un’impennata lavorativa specie se siete lavoratori autonomi. Nuovi incarichi sono alle porte per i dipendenti, e nuove opportunità sono previste per i più giovani. Forse, la coppia dovrà ritrovarsi attraverso ferrei dialoghi. Il rispetto e la voglia di costruire un futuro solido insieme, viaggiano in parallelo.

9 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Un acquario che deve ritrovare se stesso attraverso un isolamento dagli altri. Riprendete le redini della vostra vita, allontanandovi da persone che pare non siano più in linea con la vostra necessaria ricerca di evoluzione e novità. Un nuovo incontro si palesa per i single, e un contratto di lavoro interessante vi regala successo: godetevelo!

10 – Ariete

La presenza di mercurio in leone è un toccasana per le uscite mondane e i nuovi incontri. Bene chi lavorasse per conto proprio: un nuovo contratto, uno spostamento è previsto con conseguente ottenimento di denaro. Bene il lavoratore autonomo: proposte nuove di collaborazioni e un nuovo sorprendente inizio.

11 – Sagittario

Settimana in cui qualcosa di nuovo si muove all’orizzonte. Ottime le opportunità per i single di incontri interessanti, e di gite fuoriporta. Bene le storie a due sorte da poco tempo. C’è voglia di intimità e di sperimentare momenti piacevoli insieme. Favorite le collaborazioni lavorative: Marte nel sesto campo porta buone nuove negli affari.

12 – Oroscopo di Joss: la Bilancia

Un momento felice per la coppia che, con l’ausilio di mercurio e venere, può organizzare il proprio futuro tra viaggi e progetti importanti, di crescita. Bene il divertimento in compagnia, specie nelle giornate centrali con una Luna fautrice di leggerezza. I single possono contare sul supporto di Marte nel campo della libido: carnalità assicurata.