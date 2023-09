Spettacolo

Forse non l’avete riconosciuto ma Holy Francisco prima di amici 23 ha preso parte a X Factor. Ecco il video

Holy Francesco prima di Amici 23

Ieri pomeriggio ha avuto inizio Amici 23 ed è stata formata la classe che vedremo quest’anno. Ricordiamo che le carte potrebbero essere rimescolate. Questo perché la strada per il serale è ancora lunga e di conseguenza le sfide che vedremo in questi mesi potrebbero essere decisive per dei nuovi studenti. Vi terremo informati non appena sapremo che cosa accadrà.

Nel frattempo sappiamo che tra i cantanti ha fatto il suo ingresso Holy Francisco, il quale ha portato un brano inedito intitolato “Tananai“. Questa ha già spopolato sul web ma non perché cita il cantante celebre tra i giovani, ma per una frase che ha fatto scalpore e ridere il pubblico.

Forse, tuttavia, non sapete che il concorrente di Amici 23 è Francesco Guarnera. Si tratta di un ragazzo nato nel 2005 in Sicilia. Lui ha già un passato in televisione perché ha partecipato a X Factor lo scorso anno.

In molti potrebbero non averlo riconosciuto a causa del nuovo look portato nel talent di Canale 5. Oggi lo vediamo con i capelli corti e rossi, mentre prima aveva una chioma castana.

Qui sotto possiamo vedere la sua esibizione alle Audition di X Factor con il brano “Martina“. Era molto piaciuto ai giudici, ma purtroppo il percorso si ferma durante i casting e non riesce ad accedere ai Live.

oddio ma holy francisco è lui ho collegato adesso pic.twitter.com/zg744BTUtd — mavi🥀 (@sparklelemony) September 21, 2023

Vedremo come se la caverà ad Amici quest’anno. Vi terremo informati sul suo andamento. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.