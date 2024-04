NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Aprile 2024

Amici 23

Piccolo infortunio per Gaia, che si ferisce un piede nel corso della terza puntata del Serale di Amici 23: ecco cosa è accaduto

Nel corso della terza puntata del Serale di Amici 23 c’è stato un piccolo infortunio per Gaia, che si è ferita un piede.

Infortunio per Gaia ad Amici 23

Stiamo assistendo alla terza puntata del Serale di Amici 23 e stasera c’è un colpo di scena dietro l’altro. Solo poco fa infatti a sorpresa si è svolto per la prima volta il Guanto di sfida dei giudici, che ha fatto divertire il pubblico e il web. Non sono mancate anche le tensioni. Attualmente infatti ci sono già due eliminati provvisori, Lucia e Lil Jolie, e tra poco una delle due potrebbe lasciare per sempre il talent show di Maria De Filippi.

Proprio Angela si è dovuta scontrare con Gaia, tuttavia i giudici hanno salvato proprio la ballerina. Poco prima che l’allieva di Raimondo Todaro si esibisse però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Maria De Filippi infatti ha chiesto a Gaia se fosse in grado di ballare, a causa di un infortunio. Una scheggia infatti è entrata nel piede della ballerina di Amici 23, che è stata così prontamente soccorsa da chi di dovere.

Gaia per fortuna è riuscita a danzare e con il suo talento ha conquistato il cuore dei giudici e si è così salvata.