NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Aprile 2024

Amici 23

Grandi risate stasera ad Amici 23! Dopo il tradizionale Guanto di sfida dei prof, è arrivato anche quello dei tre giudici.

Il Guanto di sfida dei giudici di Amici 23

Non solo liti ed emozioni! Ad Amici 23 infatti stasera non mancano anche grosse risate. Siamo ormai entrati nel vivo della terza puntata del Serale e tra poco un altro allievo dovrà abbandonare una volta per tutte il talent show di Maria De Filippi. Prima di scoprire cosa accadrà però, poco fa qualcosa ha fatto divertire il pubblico da casa e gli utenti sul web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Dopo la fine della prima manche, che ha visto trionfare la squadra Anna Pettinelli – Raimondo Todaro, Giuseppe Giofrè ha avanzato una proposta che ha immediatamente attirato l’attenzione. Il ballerino infatti ha chiesto che anche i giudici, proprio come i prof, si esibissero in un Guanto di sfida. A quel punto la De Filippi si è subito trovata d’accordo e ha così convinto Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, che inizialmente si sono mostrati restii.

LEGGI ANCHE: Amici 23, infortunio per Gaia che si ferisce un piede

Poco dopo però i tre giudici si sono esibiti nel loro Guanto di sfida e non sono mancate le risate. Proprio Giofrè ha raggiunto gli allievi e i prof sulla pedana, scatenandosi letteralmente. Michele e Cristiano invece, pur facendo del loro meglio, non hanno convinto Maria, che ha decretato la vittoria di Giuseppe. Malgioglio così, tra le risate generali, ha affermato: “Noi siamo cantanti, facciamo cantare Giuseppe e vediamo cosa succede. Stai tranquillo che tu non vinci, vai a ballare con Jennifer Lopez”.

la consapevolezza che tra quarant’anni io sarò esattamente come cristiano malgioglio anzi lo sono già ora #amici23 pic.twitter.com/BCcJYD8aol — nic 🍂 (@youcanletitgo_) April 6, 2024

Ma che altro accadrà nel corso della terza puntata?