Chi è l’eliminato della quinta puntata del Serale di Amici 23

Debora Parigi | 20 Aprile 2024

Amici 23

Quinta puntata del Serale di Amici 23 e nuove eliminazioni. Abbiamo infatti il ballottaggio rimasto in sospeso dalla scorsa settimana, e poi quello di questa puntata. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli su ciò che è accaduto.

Gli eliminati della quinta puntata del Serale di Amici 23

Siamo arrivati alla quinta puntata del Serale di Amici 23 e gli allievi nella scuola sono sempre meno. Per i giudici le decisioni sono sempre più difficili perché a lungo andare si vede la bravura dei vari allievi. Ma purtroppo anche oggi qualcuno ha dovuto lasciare il talent. Chi sono quindi gli eliminati della quinta puntata del Serale di Amici 23? Poiché tutto è registrato, il pezzo di seguito contiene SPOILER. Quindi se non volete rovinarvi la sorpresa non continuate a leggere.

La puntata si è aperta con il ballottaggio in sospeso tra Sarah e Lil Jolie. Le due cantanti si sono esibite con i brani che erano stati assegnati loro da Michele Bravi. E alla fine i tre giudici hanno preso una decisione. Lil Jolie è stata eliminata da Amici 23.

A questo punto è partita la gara della quinta puntata che ha visto scontrarsi la squadra Zerbi-Celentano contro la squadra Cuccarini-Emanuel. A vincere sono stati i primi e il primo eliminato provvisorio è stato Mida. I vincitori hanno quindi sfidato la squadra Pettinelli-Todaro e hanno vinto di nuovo. La seconda eliminata provvisoria è stata Aurora (sostituta di Gaia). La terza manche ha visto scontrarsi di nuovo gli Zerbi-Celentano e i Cuccarini-Emanuel e di nuovo hanno vinto i primi. Così l’eliminata provvisoria è risultata essere Sarah.

A questo punto c’è stata una prima esibizione a tre e i giudici hanno salvato Mida. Sono rimaste Sarah e Aurora che si sono esibite e poi hanno lasciato la scelta ai giudici. Le due ragazze, insieme agli altri allievi, sono quindi tornate in casetta dove hanno atteso il verdetto.

(IN AGGIORNAMENTO)

Per rivedere tutta la puntata o le parti più importanti di Amici potete collegarvi al sito di Mediaset Infinity o a quello di Witty TV.