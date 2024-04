NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Aprile 2024

Amici 23

Oggi a tornare ad Amici 23 sono stati gli eliminati di questa edizione tuttavia una volta in studio Nicholas ha pesantemente attaccato Mida.

Nicholas vs Mida ad Amici 23

Non sono mancate le sorprese oggi ad Amici 23. Ospiti speciali in studio sono stati infatti tutti gli eliminati del Serale, che hanno dato la loro opinione sui 7 allievi ancora in gara. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato che sta facendo discutere il web. Quando è arrivato il momento di parlare di Mida, a prendere parola è stato Nicholas che ha così inaspettatamente attaccato il cantante, spendendo per lui affermazioni durissime. Queste le dichiarazioni del ballerino:

“Io penso che sia un grande parac**o. Non mi è piaciuto come si è comportato ultimamente. Fossi stato in casetta probabilmente sarei intervenuto perché non si gioca con i sentimenti altrui. Penso che lui abbia giocato abbastanza”.

Per Mida è arrivato il momento di scoprire il parere degli ex allievi di #Amici23 e Nicholas condivide un suo pensiero pic.twitter.com/9dnuBAoMoy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 30, 2024

A quel punto a intervenire è stata anche Lil Jolie, che trovandosi d’accordo con le parole di Nicholas ha aggiunto: “Bravo, lo penso anche io”. Ma non è finita qui. L’ex ballerino di Amici 23 infatti proseguendo il suo attacco contro Mida ha aggiunto: “Chi è Mida io non l’ho capito. Ho visto delle cose. La scena più eclatante è stata quando ha detto che sarebbe uscito se fosse andato al ballottaggio con Gaia”.

Dopo aver scoperto il parere di Nicholas, Mida reagisce così #Amici23 pic.twitter.com/Vw4gvQbD08 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 30, 2024

Non è tardata ad arrivare la reazione di Mida, che rimasto visibilmente deluso dalle parole di Nicholas ha ammesso: “Cosa c’entra questa roba con l’esibizione? Con Nicholas ho avuto un bellissimo rapporto. Se esce e vede delle cose e non le sa contestualizzare io non posso che rispondere che quello che pensavo era quello. È una cosa bruttissima questa”.

A quel punto il cantante, provato dall’accaduto, ha lasciato le gradinate e si è rifugiato in camera sua. Sui social intanto in molti hanno trovato fuori luogo l’attacco di Nicholas e alcuni utenti hanno duramente criticato il ballerino per il suo comportamento.