“Tr**e”, Lil Jolie e Nicholas insultati sui social dopo le critiche a Mida: lei sbotta

1 Maggio 2024

Amici 23

Durante il daytime di ieri Lil Jolie e Nicholas non hanno risparmiato critiche a Mida. Entrambi sono stati insultati sui social per questo

Nel daytime di ieri di Amici 23, Lil Jolie e Nicholas hanno espresso dei pareri, così come gli altri compagni, su Mida. Entrambi non gli hanno risparmiato critiche. Alcuni utenti del web poco dopo hanno invaso di insulti i direct della cantante, che è sbottata poco dopo.

Gli insulti a Lil Jolie e Nicholas

A sorpresa ieri alcuni ex allievi della scuola di Amici 23 arrivati al Serale sono tornati in studio. Da Lil Jolie a Nicholas per passare a Lucia e Kumo. Emozionati hanno avuto modo di parlare dei loro compagni e gli sono state rivolte delle domande. Se alcuni allievi come Sarah, Holden e Marisol hanno fatto il pieno di complimenti, non tutti hanno avuto questa fortuna!

In particolare Lil Jolie e Nicholas si sono espressi con delle critiche nei confronti di Mida. Parole queste che hanno fatto rimanere male il cantante, il quale a modo suo si è difeso. Ma cosa è successo dopo? A quanto pare la cantante e il ballerino per aver rivolto delle parole negative verso il loro ex compagno hanno ricevuto una serie di offese pesanti sui social.

Lil Jolie ne ha parlato, sfogandosi con i propri fan, delusa e amareggiata di come alcune persone si prendano la briga di attaccare gli altri in questo modo. Solo ed esclusivamente per un parere espresso.

“A** poi quella che non ha empatia sono io, ragazzi. Mi sa che mi sono persa qualcosa”, ha detto Lil Jolie su X (l’ex Twitter). La cantante ha mostrato quindi il tipo di insulti che si è ritrovata in direct su Instagram. E uno di questi citava: “Ti offendi se ti dico che ho visto poche tr*** come te e Nicholas?”.

Il post di Lil Jolie con gli insulti

Insomma per quanto Lil e Nicholas abbiano avuto da ridire su Mida, questo non dovrebbe portare le persone a scrivere attacchi di questo tipo sui social. Saranno loro a vedersela e chiarire una volta finito Amici 23. Non trovate?