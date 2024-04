Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker super fan di Annalisa: madre e figlia all’ultima tappa del tour

NEWS

Nicolò Figini | 30 Aprile 2024

Annalisa ha ormai concluso il tour in giro per l’Italia e l’ultima tappa è stata il Forum di Assago a Milano. Tra gli spettatori anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, che si sono scatenate sulle note di tutte le canzoni.

Aurora e Michelle al concerto di Annalisa

Annalisa ha rotto qualsiasi record per un’artista femminile negli ultimi anni e sta viaggiando sulla scia di un successo che ha sognato fin da quando ha calcato per la prima volta il palco di Amici. Nelle ultime ore ha terminato il suo tour nei Forum in giro per l’Italia e l’ultima tappa è stata a Milano.

Come da tradizione anche in questa occasione si è esibita con un’artista speciale, ovvero Rose Villain. Insieme hanno cantato sulle note di Eva+Eva facendo andare in visibilio il pubblico. Tra gli spettatori, infatti, vi erano anche due ospiti d’eccezione: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Anche la conduttrice e la figlia a quanto pare sono grandi fan dell’artista e non hanno perso l’occasione di vederla dal vivo.

Aurora Ramazzotti filma il concerto di Annalisa

Qui sopra possiamo vedere un breve estratto del concerto in cui Annalisa duetta con La Rappresentante di Lista, altri colleghi che ha voluto sul palco insieme a lei. A un certo punto però la fame si è fatta sentire e Aurora ha accompagnato Michelle a mangiare qualcosa lontano dal frastuono del concerto.

A questo punto la conduttrice ha aperto la schiscetta di plastica e ha estratto una specie di piadina. Il video si chiude la Hunziker che guarda sconcertata il cibo e poi esclama: “Ma cos’é?“. Un momento che ha sicuramente fatto ridere e divertire i fan.

Michelle Hunziker la concerto dell’ex allieva di Amici

