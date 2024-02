Amici 23, i cantanti stilano la classifica di chi merita il Serale e scoppia la lite (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 9 Febbraio 2024

Amici 23

In vista del Serale la produzione di Amici 23 ha chiesto ai cantanti di fare una classifica di chi secondo loro lo merita. Il risultato che è venuto fuori ha dato avvio a una serie di litigi. E una delle cantanti è anche scoppiata a piangere. Vediamo meglio cosa è accaduto.

Liti ad Amici 23 per la classifica dei cantanti al Serale

Non manca molto al Serale di Amici 23 che dovrebbe iniziare intorno alla metà di marzo. I professori stanno facendo le loro valutazioni e una maglia è già stata assegnata, quella di Dustin da parte di Alessandra Celentano. Inoltre nella puntata che vedremo domenica, un altro allievo riceverà la maglia e si tratterà sempre di un ballerino.

Per quanto riguarda i cantanti, al momento non ci sono decisioni in corso da parte dei professori. Ecco che quindi la produzione del talent ha chiesto agli allievi cantanti di stilare una propria classifica su chi dei loro compagni (sempre cantanti) meritasse l’accesso al Serale. Dalla media delle classifiche ne è venuta fuori una generale che ha suscitato in alcuni delle polemiche. Questa intanto la classifica:

Holden Petit Mida Martina Ayle Lil Jolie Sarah Kia e Nahaze Malia

Come notiamo nelle ultime posizioni ci sono gli ultimi tre arrivati nella scuola di Amici 23. E loro ci sono rimasti un po’ male. Non sono rimaste soddisfatte nemmeno Sarah e Lil Jolie. Ma tra tutti questi 10 cantanti quello che si è arrabbiato di più è stato Ayle.

L’allievo di Anna Pettinelli ha parlato prima con Holden e poi con Lucia dicendo che lui si sente da primo posto. C’è chi gli ha detto che il quinto posto è buono, ma lui non è stato soddisfatto. Ma non solo, ha fatto una critica a Martina. “Non capisco come fa Martina a stare sopra di me”, ha detto. “Canta bene, a parte quello? Non ha mai fatto una canzone sua. Fare il cantante è quello, è farsele le canzoni. Per me è diverso fare quello che fa lei”. Lucia le ha spiegato che Martina è un interprete e questa cosa per Ayle è un motivo per stare un gradino sotto.

Martina è venuta a sapere delle parole del compagno di scuola e ci è rimasta davvero male, tanto che ne è nata poi una discussione. Lei ha detto che il discorso era già stato affrontato con Ayle perché lui glielo aveva già detto che non scrive i pezzi suoi. E quindi Martina ha sbottato: “Io penso che nel mondo della musica ci sono cantautori e interpreti. Quindi allora metà delle persone non dovrebbero esistere? Poi te l’altro giorno sei venuto a dirmi che mi stimi artisticamente, non mi sembra. Prima vieni da me a dire una cosa e poi da Lucia a dirne un’altra”.

In casetta si è creata anche una certa tensione, tanto che Martina a un certo punto è andata fuori a sfogarsi con altri allievi e ha anche un po’ pianto. Questa situazione non è piaciuta a una parte degli allievi che hanno chiesto ad Ayle di chiedere scusa e risolvere il litigio. Lui è andato a parlare con la compagna di scuola, ma lei comunque si è mostrata ancora ferita.