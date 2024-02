Chi è Luchè? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Febbraio 2024

Chi è

Scopriamo di più su Luchè, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Luchè

Nome e Cognome: Luca Imprudente (in arte Luchè)

Data di nascita: 7 gennaio 1981

Luogo di nascita: Napoli

Età: 43 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: rapper e produttore

Fidanzata: risulta essere single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @luche_official

Luchè età e biografia

Andiamo a vedere cosa sappiamo su Luchè e scopriamo quando e dove è nato e in che quartiere. Il vero nome del rapper è Luca Imprudente ed è nato il 7 gennaio 1981 a Napoli, precisamente nel quartiere Marianella.

La sua età è dunque di 43 anni.

Non conosciamo invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Ma andiamo a scoprire di più sulla sua vita privata.

Vita privata

Vediamo cosa sappiamo in merito alla vita privata di Luchè e alla sua famiglia.

In molti si chiedono se il rapper partenopeo abbia una fidanzata o una moglie.

Attualmente l’artista sembrerebbe essere single. In passato tuttavia ha affermato di essere sposato, tuttavia non si conosce l’identità della moglie. Il cantante inoltre non ha un figlio, nonostante siano in molti a pensarlo.

Ma dove è possiamo seguirlo sui social? Vediamolo.

Dove seguire Luchè: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Luchè sui social. Ora ve lo sveliamo noi.

Il rapper ha naturalmente un profilo Instagram attivo, che vanta più di 1 milione di follower.

Proprio sulla sua pagina, il cantante condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Ma com’è diventato famoso il rapper? Andiamo a scoprire la sua carriera.

Carriera

La carriera di Luchè inizia nel 1997, quando insieme a Ntò, Denè e Dayna fonda i Co’Sang. Il gruppo, dopo la canzone Paura che passa, pubblica l’album autoprodotto Spaccanapoli del collettivo napoletano Clan Vesuvio. Poco dopo Denè e Dayana lasciano però la band. Nel 2005 il duo rilascia l’album di debutto Chi more pe’ mme. Nel 2009 rilascia il singolo Nun saje nient ‘e me, che anticipa il secondo album Vita bona.

Dopo lo scioglimento dei Co’Sang, il rapper inizia la sua carriera solista. Pubblica così il disco L1, che contiene 12 canzoni. Successivamente entra nel collettivo Roccia Music, fondato da Marracash, partecipando al primo album Genesi. Nel 2014 rilascia il secondo album L2.

L’anno successivo Luchè rilascia diverse canzoni: E ‘cumpagn mie, Nisciun, Per la mia città, Il mio nome. I brani anticipano il terzo album in studio, Malammore. Nel 2018 esce il disco Potere. In seguito, nel 2022, esce il disco Dove volano le aquile.

Canzoni

Ecco un elenco degli album di Luché: L1 (2012), L2 (2014), Malammoren (2016), Potere (2018), Dove volano le aquile (2022).

Tra le sue canzoni più celebri ci sono: E ‘cumpagn mie, Per la mia città, Il mio nome, O’ primmo ammore, Le pietre non volano, La notte di San Lorenzo.

Luchè a Sanremo 2024

Nel 2024 Luchè arriva a Sanremo 2024 in occasione della quarta serata del Festival, quella delle cover e dei duetti.

A invitare il rapper sul palco è Geolier e al loro fianco ci saranno anche Gigi D’Alessio e Guè.

