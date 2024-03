NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2024

Durante la sua esibizione ad Amici 23, Marisol ha toccato i capelli a Nicholas, scatenando però la gelosia di Petit. Ecco cosa è accaduto in studio.

La gelosia di Petit ad Amici 23

Puntata intesa quella di oggi ad Amici 23. I cantanti e ballerini che non hanno ancora ottenuto l’accesso al Serale stanno infatti dando il massimo per conquistare la tanto ambita maglia dorata. Di certo non mancano le emozioni in studio e solo poco fa è accaduto qualcosa che ha fatto sorridere il pubblico. A scendere in pista per la consueta gara di ballo è stata anche Marisol. A performance iniziata però la giovane artista, come prevedeva la coreografia, si è avvicinata a Nicholas e gli ha toccato i capelli. A quel punto Petit, visibilmente ingelosito, ha avuto uno scambio di battute con Gaia e Giovanni, che ha attirato l’attenzione di Maria De Filippi.

Dopo l’esibizione di Marisol così la conduttrice ha chiesto spiegazioni ai tre allievi, domandando loro cosa fosse accaduto. A prendere la parola è stata Gaia, che ha spigato: “No perché già ieri alle prove si era alterato un po’, quindi mi sono girata per vedere la sua reazione”.

A dire la sua è stato anche lo stesso Petit, che ha aggiunto: “Ieri alle prove non era così, non aveva toccato i capelli a Nicholas, oggi quindi ha un po’ esagerato. No, ma scherzo, lo so che è una coreografia”.

Ma non è finita qui. Poco dopo a intervenire è stata anche Emma Marrone, che ha voluto fare una precisazione: “È tutta la puntata che ti vedo arrabbiato. Era per questa cosa? Dai ragazzi, un po’ di modernità. Speriamo almeno nelle nuove generazioni, un po’ di apertura mentale”.

Lei ha detto: spruzziamo un po' di disinfettante perché c'è aria tossica. #Amici23 pic.twitter.com/pp6aRrfiZV — contechristino (@contechristino) March 3, 2024

Il momento nel mentre non è passato inosservato e sui social non sono mancati i commenti degli utenti.