Vincenzo Chianese | 11 Marzo 2024

Amici 23

Dopo aver presentato il suo nuovo singolo, Mew torna in sala relax per salutare tutti gli allievi di Amici 23

Dopo essere arrivata ad Amici 23 per presentare il suo nuovo singolo, Mew torna anche in sala relax per salutare tutti gli allievi.

La reunion tra Mew e gli allievi di Amici 23

Puntata piena di emozioni quella di ieri per i ragazzi di Amici 23. In studio infatti sono finalmente state consegnate le ultime maglie del Serale, che inizierà su Canale 5 sabato 23 marzo. Nel mentre abbiamo anche scoperto la formazione delle tre squadre, che si sono già messe al lavoro in occasione della prima puntata della fase finale del talent show. Come se non bastasse ieri a fare ritorno all’interno del programma è stata nientemeno che Mew, che ha presentato il suo nuovo singolo, intitolato Posatenebre. La cantante, che due mesi fa ha deciso di ritirarsi dalla scuola, si è così emozionata nel ritrovare i suoi ex compagni e Maria De Filippi, che è apparsa a sua volta visibilmente commossa.

Come se non bastasse dopo la fine della puntata, come abbiamo visto oggi nel corso del daytime, Mew è tornata anche in sala relax per salutare tutti gli allievi di Amici 23. A quel punto l’intero gruppo ha prontamente abbracciato la cantante, che ha così affermato:

“Sono molto contenta di vedervi. Come è stato tornare qui? Bellissimo. Aspetto questo momento da tanto. Mi sono emozionata molto, mi è piaciuto vedervi. Sono molto contenta. Vedervi è stato molto molto bello. Voi siete al Serale, che bello. Vi seguo sempre, vi voglio bene”.

mew è andata a trovare i suoi compagni sono debolissima #Amici23 pic.twitter.com/PPBZynzshS — 𝒩𝒾𝒸𝑜𝓁𝑒 🌙 (@trovarsi) March 11, 2024

La reunion tra Mew e gli allievi di Amici 23 ha emozionato anche tutto il pubblico e sui social si sta già parlando di questo bellissimo momento. Nel mentre in queste ore a scrivere una bellissima dedica per la giovane artista è stata anche Lorella Cuccarini, che come sappiamo per mesi ha seguito passo dopo passo il percorso di Valentina all’interno della scuola.