Mew torna ospite ad Amici e fa commuovere tutti (anche Maria) – VIDEO

Nicolò Figini | 10 Marzo 2024

Mew è tornata come ospite di Amici 23, dopo il suo abbandono di alcuni mesi fa, per esibirsi sulle note del suo nuovo ed emozionante singolo ‘Posatenebre‘.

Mew torna ospite ad Amici 23

Dopo le varie gare per la corsa alla maglia del Serale Mew è tornata sul palco di Amici 23 a pochi mesi di distanza dal suo abbandono. L’ex allieva se ne era andata insieme al fidanzato Matthew senza alcuna spiegazione, che è arrivata poi qualche tempo più tardi.

Grazie ad Amici ha capito quali sono i suoi limiti e ha rivelato di aver di nuovo dovuto affrontare la sua depressione, con la quale ormai combatte da anni: “Arriva anche nei momenti migliori della vita“. Lei stessa ha ringraziato Matthew per il sostegno e poi ha affermato che è importante parlarne e cercare aiuto: “I pensieri oscuri sono tornati sempre più forti. Sono arrivata a dubitare di me“.

Tornando al presente, pochi giorni fa è uscito il suo nuovo singolo ‘Posatenebre‘ e Maria De Filippi ha voluto invitare Mew in occasione dell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 23. Qui si è esibita con l’emozionante pezzo che ha appena rilasciato e ha fatto commuovere tutti quanti. Non appena entrata in studio ha ringraziato la De Filippi: “Sono contenta di essere qui, grazie Maria“.

Lei stessa si è particolarmente commossa mentre con voce spezzata ha iniziato a esibirsi. Alla fine tutti gli allievi sono andati verso di lei per abbracciarla increduli del suo ritorno, poi Maria ha chiesto: “Come sta il fidanzato? Bene, me lo saluti?“. La puntata si è chiusa con l’ex allieva che è cora uscita dallo studio urlando “vi voglio bene“.