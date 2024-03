NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Marzo 2024

Dopo che la strofa errata di Tuta Gold che menziona i “cileni ripieni di zucchero” è diventata virale, Mahmood riceve in regalo un’enorme confezione dei biscotti, che tuttavia non esistono e non sono in commercio.

Il simpatico regalo per Mahmood

Sono settimane importanti queste per Mahmood. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo 2024, il cantante ha iniziato a scalare le classifiche con la sua Tuta Gold. Ma non solo. Da pochi giorni infatti è stato pubblicato il nuovo album di Alessandro, Nei letti degli altri, che sta già ottenendo un ottimo successo. Come se non bastasse il giovane artista si sta preparando alla partenza del suo nuovo tour, che nei mesi a venire lo porterà in giro in tutta Europa e naturalmente anche in Italia, con una serie di concerti che sono già attesissimi da tutti i fan.

Poco fa nel mentre il brano sanremese è stato anche certificato doppio Platino e di certo questa è un’enorme soddisfazione per il cantante. Sempre nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha fatto divertire il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come di certo ormai tutti sappiamo, nel ritornello di Tuta Gold Mahmood parla di “gilet neri pieni di zucchero”. Tuttavia proprio questa strofa per giorni è stata oggetto di dibattito sul web. Alcuni utenti infatti, non avendo ben compreso il vero testo della canzone, hanno ipotizzato che Alessandro affermasse: “cileni ripieni di zucchero”. Questo verso è così diventato virale sui social e poco fa è accaduto qualcosa di inaspettato. La Mulino Bianco infatti, con grande ironia, ha inviato al cantante un’enorme confezione degli ormai famosi “cileni ripieni di zucchero” e il video del momento ha fatto in breve il giro della rete.

IO NON CREDO DI SENTIRMI BENE

I CILENI RIPIENI DI ZUCCHERO PER MAHMOOD pic.twitter.com/XKHxkQIKgS — ✨𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐚✨ (@thevimmies) March 11, 2024

Naturalmente però i biscotti non esistono e non sono in commercio. Si tratta dunque di un vero e proprio scherzo al cantante, che ha preso con grande ironia il gesto della nota azienda.