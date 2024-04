Gaia saluta l’ex Mida prima di lasciare Amici, ma cala il gelo tra loro

NEWS

Debora Parigi | 22 Aprile 2024

Amici 23

Sabato sera nella quinta puntata di Amici 23 ci sono state due eliminazioni. La prima è stata quella di Lil Jolie dopo il ballottaggio congelato con Sarah. Poi è toccato a Gaia, uscita nel ballottaggio con Sarah e che aveva Aurora come sostituta dopo l’infortunio. Prima di lasciare la casetta, però, ha rivolto un pensiero ai suoi compagni, tra cui parole a Mida.

Le ultime parole di Gaia a Mida prima di uscire da Amici 23

Ci sono stati dei colpi di scena inaspettati sabato scorso nel quinta puntata del Serale di Amici 23 con Sarah che ha superato un doppio ballottaggio. Prima quello in sospeso con Lil Jolie che quindi è stata eliminata e poi quello con Aurora sostituta di Gaia. Ecco che la ballerina di Raimondo Todaro ha dovuto lasciare la scuola.

Nel daytime di oggi abbiamo visto il suo saluto ai compagni. E tra questi c’era anche Mida con il quale, ricordiamo, ha avuto una relazione finita poco prima del Serale. Gaia ha quindi detto a Mida: “Cri, a te un discorso diverso. Sei stato la mia prima relazione. Voglio ringraziare anche te perché comunque mi hai dato delle cose a prescindete di come poi sia andata a finire. Ti auguro di riuscire a superare tutti i suoi ostacoli che ti porti dentro. E soprattutto spero che tutti i tuoi sogni si avverino”.

Lui l’ha ringraziata, ma sicuramente quello che il pubblico ha notato nelle espressioni di Gaia e nel tono è stata un po’ di freddezza. O meglio, si capisce che c’è ancora un po’ di tensione tra loro ed è comprensibile. La relazione non è finita di comune accordo, ma per volere di lui. Lei ci ha sofferto molto e anche i chiarimenti comunque non hanno guarito tutte le ferite.

Durante la puntata del Serale lui si era anche esibito in una cover di El Farzante inserendo al suo interno delle barre che sono sembrate dedicate a Gaia e che raccontavano della loro relazione. Tra l’altro aveva anche chiesto scusa alla ballerina con l’aiuto della scenografia. Quando però le telecamere hanno inquadrato Gaia lei non è sembrata troppo colpita.