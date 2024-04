NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Aprile 2024

Amici 23

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici 23 abbiamo assistito al ritorno degli ex allievi in studio. Quando però ai cantanti e i ballerini è stato chiesto di eleggere i propri finalisti nessuno ha fatto il nome di Mida.

Gli ex allievi di Amici 23 vs Mida

Non sono mancate le emozioni oggi ad Amici 23. A sorpresa infatti tutti gli ex eliminati del Serale hanno fatto ritorno in studio e hanno commentato i percorsi dei 7 allievi ancora in gara. Tuttavia a finire nel mirino dei passati protagonisti del talent show è stato Mida. Inizialmente infatti a scagliarsi duramente contro il cantante è stato Nicholas, che ha speso parole pesantissime per giovane artista. Ma non è finita qui.

Poco dopo infatti la produzione del programma ha domandato agli ex allievi chi potrebbe essere il prossimo eliminato. A quel punto la maggior parte dei ragazzi ha fatto il nome del cantante di Rossofuoco. Ma non solo. Successivamente gli autori hanno chiesto ai cantanti e ai ballerini già eliminati di fare una propria personale lista dei possibili finalisti di questa edizione.

Anche in questo caso però nessuno ha fatto il nome di Mida. Anche Gaia, che come è ben noto ha avuto una turbolenta relazione con l’allievo di Amici 23, ha escluso il cantante dalla rosa dei possibili finalisti e ovviamente l’accaduto non è passato inosservato.

Nel mentre non è tardata ad arrivare la reazione di Mida, che è rimasto visibilmente turbato dall’attacco di Nicholas, con il quale in passato ha sempre avuto un ottimo rapporto. L’allievo di Lorella Cuccarini così ha deciso di rifugiarsi in camera sua, apparendo scocco e deluso. Ma cosa accadrà nel corso dei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre giovedì ci sarà la registrazione della settima puntata del Serale, durante la quale assisteremo a un’altra eliminazione.