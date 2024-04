Sarah Toscano fa il pieno di complimenti degli ex allievi: “Il percorso migliore dell’edizione”

NEWS

Nicolò Figini | 30 Aprile 2024

Sarah Toscano è stata travolta dai commenti positivi dagli ex allievi di Amici, tornati per giudicare le loro esibizioni migliori

Durante il daytime di questo pomeriggio gli ex allievi di Amici sono tornati per giudicare l’esibizione migliore scelta dagli studenti ancora in gara. Parlando di Sarah Toscano hanno fatto solo commenti positivi e pieni di entusiasmo.

Questo pomeriggio ad Amici 23 abbiamo potuto vedere il ritorno degli ex concorrenti del talent, il quali hanno avuto il compito di giudicare alcune esibizioni degli studenti rimasti. Quest’ultimi hanno scelto la loro migliore performance, secondo il loro parere, e nel caso di Sarah Toscano le opinioni sono state tutte molto positive.

Sullo schermo abbiamo prima visto venire trasmessa una scena del Serale in cui la giovane cantante ha cantato sulle note di un brano in francese. Tutti hanno cominciato battere le mani per applaudirla e la prima a parlare è stata Lil Jolie: “Sarah ha fatto il percorso più bello di crescita“.

Anche per Ayle l’allieva è migliorata ogni giorno di più: “Ora mi sembra davvero molto in forma, ha fatto il miglior percorso, è quasi completa“. Tuttavia ha aggiunto che deve sentirsi più sicura di se stessa, soprattutto dal punto di vista della scrittura: “Questa cosa lei ce l’ha e deve crederci“.

Anche Giovanni e stato d’accordo con gli altri e ha affermato che per lei questo è solo l’inizio. “Pensavo potesse uscire presto, ma è migliorata in tutto“, ha esclamato in seguito Nicholas in preda all’entusiasmo. A chiudere il giro di commenti è stato Kumo, il quale ha detto: “Ha fatto un glow up assurdo“.

Ovviamente Sarah Toscano si è molto emozionata perché nemmeno lei si sarebbe mai aspettata di rimanere nella scuola fino a questo punto. Ha poi ringraziato tutti coloro che l’hanno aiutata a crescere: “Sono davvero contenta“. E a essere felici sono anche tutti i suoi fan, che hanno riversato la loro gioia sui social.