Debora Parigi | 4 Ottobre 2023

Amici 23

Un nuovo compito per Nicholas ad Amici 23 da parte della Celentano

Ormai abbiamo capito che ad Alessandra Celentano non piace Nicholas, allievo di Raimondo Todaro ad Amici 23. Ovviamente parliamo di gusti a livello di danza e in più occasioni ha criticato i suoi movimenti e anche il suo fisico, sempre parlando di danza. Durante la prima settimana gli ha mandato un compito, promettendogli che sarebbe stato il primo di una lunga serie. E così, arrivati alla seconda settimana di permanenza nella scuola, è arrivato un secondo compito per lui.

Nella lettera del compito, la Maestra ha elencato tutta una serie di problemi che secondo lei ha Nicholas come danzatore. E in particolare ha puntato il dito contro il suo fisico che non sarebbe adatto per fare il ballerino. Tra l’altro ha anche concluso il tutto dicendo che avrebbe parlato con il suo personal trainer per degli esercizi mirati anche di ginnastica correttiva.

Ma ciò che in particolare è stato tema di discussione è la coreografia mandata dalla Celentano come compito per Nicholas. Se ricordiamo dalla prima puntata di Amici 23, la prof di danza disse che in lui aveva visto tanti movimenti ginnici, ma non da ballerino. Ecco che quindi in questa coreografia Alessandra Celentano ha voluto proprio mostrare il fatto che secondo lei Nicholas può fare palestra, ma non il ballerino.

La coreografia è stata divisa in due parti. Nella prima parte l’allievo di Todaro fa una serie di esercizi di palestra, mentre nella seconda parte dei passi di danza che son però molto tecnici e difficili. Tutti sono stati concordi nel dire che la coreografia è fatta proprio per mostrare che lui non sa ballare. E lo stesso Nicholas, un po’ infastidito, ha detto: “È una presa in giro”. Dello stesso parere è stato anche il suo insegnante. Ma comuque ha accettato il compito.