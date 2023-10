NEWS

Debora Parigi | 4 Ottobre 2023

Amici Sanremo 2024

A Sanremo 2024 potrebbe essere la possibilità di vedere in gara due ex allievi di Amici pronti a esibirsi insieme

Mancano quattro mesi a Sanremo 2024 e adesso si iniziano a fare le prime ipotesi non solo su chi accompagnerà Amadeus nella conduzione, ma soprattutto su chi saranno i cantanti in gara. Il modo di organizzare il Festival da parte del conduttore e direttore artistico lo conosciamo. Quindi ci aspettiamo qualche cantante ormai storico, qualcuno che è veramente attualmente al top delle classifiche e anche tanti giovani.

Proprio riguardo i giovani, un occhio va sempre al talent show Amici. Abbiamo già visto in passato alcuni ex allievi molto noti e appena usciti da lì salire sul palco dell’Ariston tra i Big in gara. Infatti da un po’ di tempo tanti sperano di vedere Angelina Mango, vincitrice dalla scorsa edizione. Ma adesso escono ben altri due nomi del programma di Maria De Filippi. E si vocifera che saranno in coppia. Stiamo parlato di Luigi e Alex direttamente da Amici 21.

A dare questa indiscrezione è stato Amedeo Venza che nelle storie del suo profilo Instagram ha scritto: “Due ex allievi di Amici, Luigi e Alex, potrebbero prendere parte al prossimo Festival di Sanremo 2024! I due talenti di Amici pronti a candidarsi! Chissà se il direttore artistico (Amadeus) promuoverà i loro brani?”. Ovviamente i nomi ufficiali li sapremo a dicembre, quando Amadeus li annuncerà probabilmente in diretta al TG1.

Intanto arrivano indiscrezioni anche sui partecipanti di Sanremo Giovani. Il portale iMusicFun ha infatti ha svelato i nomi di alcuni artisti che potrebbero aver inviato un brano ad Amadeus e quindi potrebbero finire in gara. Secondo le voci di corridoio, tra i cantanti in gara a Sanremo Giovani 2023 potrebbero esserci Cricca e Aaron direttamente dalla scorsa edizione di Amici. In più, tra i probabili artisti, ci sarebbero anche Big Mama, Naska e Clara. Infine, direttamente da X Factor, ci sarebbero i Santi Francesi e Cmqmartina, che potrebbe partecipare alla kermesse con un brano scritto da Riccardo Zanotti.