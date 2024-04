NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Aprile 2024

Amici 23

Poco prima di lasciare una volta per tutte Amici 23, Nicholas ha scritto una lettera a Giovanni, col quale nell’ultimo periodo ha avuto una lite.

Pace fatta tra i due ballerini di Amici 23?

Chi segue Amici 23, sa bene che nelle ultime settimane c’è stata una forte lite tra Nicholas e Giovanni, che li ha portati poco a poco ad allontanarsi. I due ballerini, un tempo grandi amici, per uno scherzo del destino sabato sera, nel corso della seconda puntata del Serale, sono stati entrambi eliminati dal talent show di Maria De Filippi e hanno così lasciato la scuola. Oggi tuttavia, nel corso del nuovo daytime, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Poco prima di abbandonare la casetta, Nicholas ha scritto una lettera a Giovanni, con la speranza di poter riallacciare il rapporto con lui. Il ballerino ha così letto visibilmente emozionato il messaggio del suo compagno d’avventura, che ha affermato:

“Giò, anche se ultimamente non potevo vederti, sei stato un ottimo compagno. Non dimenticherò quello che abbiamo vissuto. Ci chiariremo fuori con un caffè a Genova, che ovviamente pagherai tu”.

Già qualche ora fa si era ipotizzato che tra Nicholas e Giovanni ci fosse stato un chiarimento dopo l’eliminazione da Amici 23. L’ex allievo di Raimondo Todaro infatti ha postato sui suoi social un video, in seguito rimosso, in cui appariva proprio in compagnia di Nicholas in una camera d’albergo.

Adesso dunque sembrerebbe essere arrivata la conferma che stavamo aspettando: i due ballerini dopo aver lasciato il programma hanno avuto modo di chiarirsi e pare che siano tornati in ottimi rapporti. Nel mentre tra poche ore verrà registrata la terza puntata del Serale e anche stavolta non mancheranno due importanti eliminazioni. Ma chi sarà a lasciare il programma? Non resta che attendere sabato sera per scoprirlo.