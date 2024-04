Pace tra Nicholas e Giovanni? I ballerini insieme in albergo dopo l’addio ad Amici: il video rimosso

Spettacolo

Nicolò Figini | 2 Aprile 2024

Amici 23

Nelle ultime settimane abbiamo assistito, durante i daytime di Amici 23, alla dura lite tra Nicholas e Giovanni. Il primo era rimasto molto deluso dai commenti dell’amico e per tale ragione avevano smesso di parlarsi. Oggi però sembra che abbiano fatto pace. Ecco il video.

Pace fatta tra gli allievi di Amici 23?

Un paio di settimane fa il pubblico di Amici 23 ha assistito a un duro scontro tra Giovanni e Nicholas. Il primo, parlando di una sfida per il Serale, aveva fatto una considerazione che poco era piaciuta al secondo: ” “Se perdiamo ma lo faccio ca**re sotto con il suo stile, allora gli facciamo fare anche una bella figura di me*da“. Da qui è nato un confronto che è sfociato in una spaccatura nella loro amicizia e per giorni interi non si sono rivolti la parola.

A rivelarlo è stato Giovanni stesso durante una puntata del Serale e Maria De Filippi ne è rimasta molto sorpresa. Sabato scorso, purtroppo, entrambi i ballerini hanno dovuto lasciare la scuola e l’allievo di latino americano è stato il secondo ad andarsene. Durante il suo discorso, però, la conduttrice gli ha consigliato di fare pace perché il litigio di basava su una “stupidata“.

Giovanni ha quindi promesso che sarebbe stata la prima cosa che avrebbe fatto non appena uscito da Amici 23. Ed effettivamente sembrerebbe averlo fatto come possiamo vedere anche dal video qui sotto. Sui social è apparso un filmato in cui li vediamo dentro una stanza insieme mentre, almeno all’inizio, si ignorano. Nicholas è in primo piano mentre Giovanni è più indietro, ma non appena parte il ritornello del brano in sottofondo entrambi cominciano a ballare sorridenti.

Sono contenta nonostante la mia opinione contrastante sul sollevatore di ballerine https://t.co/MgofVeMuZj — tess 🪐 (@t3sstarda) April 1, 2024

Secondo molti questo sarebbe un chiaro messaggio del fatto che si sono ritrovati e chiariti una volta usciti fuori dal talent di Maria De Filippi, nonostante il video sia stato in seguito rimosso. Tutti i fan sono rimasti molto contenti perché si sono affezionati ai ballerini come singoli individui ma anche come coppia di amici.