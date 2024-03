“Gli facciamo fare una figura di me*da”, Nicholas deluso per la frase di Giovanni, scoppia il caos (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Marzo 2024

Amici 23

Nella puntata del daytime di Amici 23 abbiamo visto scoppiare una forte lite tra Giovanni e Nicholas. A quest’ultimo non è piaciuto un commento che l’amico ha fatto alle sue spalle.

La lite tra Giovanni e Nicholas ad Amici 23

Questo pomeriggio non è solo Nicholas ad aver ricevuto un guanto di sfida, in questo caso da Raimondo Todaro, ma anche Giovanni ne ha ricevuto uno da Emanuel Lo. Il maestro ha proposto un compito che riguarda un passo a due con prese annesse, ovvero il punto forte del suo allievo. Dopo aver letto la lettera dell’insegnante di Amici 23, infatti, ha visto la coreografia e ha lamentato uno sbilanciamento.

Per tale ragione ha voluto parlarne con Todaro, il quale gli ha consigliato di accettare il guanto e vedere come andrà: “Io lo accetterei, dobbiamo spaccare. Li dobbiamo fare ca**re sotto“. L’allievo ha affermato di voler dimostrare che ciò che Nicholas ha fatto in due anni si può portare a termine in una settimana: “Posso attaccarmi ad altro“.

Una volta uscito dallo studio Giovanni ha incontrato Lil Jolie e si è messo a parlare con lei del fatto che avrebbe accettato la sfida, tuttavia il commento che ha fatto non è andato giù a Nicholas: “Se perdiamo ma lo faccio ca**re sotto con il suo stile, allora gli facciamo fare anche una bella figura di me*da“. La produzione ha ovviamente ha fatto vedere questo video al ballerino di Amici 23 ed è scoppiata la lite.

Giovanni ha deciso di accettare il guanto di sfida del maestro Emanuel Lo e con Raimondo Todaro si esprime così… #Amici23 pic.twitter.com/pgW6lyjasJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 20, 2024

Nicholas pensava che ci fosse amicizia, ma anche stima professionale, da entrambe le parti. Eppure il discorso di Giovanni lo ha portato a credere altro: “Tu le pensi però quelle cose, sei pirla“. Il concorrente di latino americano ha provato a giustificarsi in tutti i modi, ma l’altro non voluto sentire ragioni: “Se anche dalle persone che ho vicino mi sento dire queste cose, dove siamo? Sei molto piccolo“.

Nicholas, venuto a sapere quello che si sono detti il maestro Todaro e Giovanni, reagisce così #Amici23 pic.twitter.com/WepKzAYSXe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 20, 2024

Diversi inquilini della casetta di Amici 23 hanno preso le difese di Nicholas. Lo studente in un secondo momento è andato a sfogarsi anche con Emanuel Lo, come vediamo dai video su WittyTV. Si è sentito deluso da Giovanni perché lui non avrebbe mai avuto un tale atteggiamento con qualcuno dei suoi compagni. Il professore ha chiuso il discorso dicendo: “Mi fa pensare che tu non sei solo adesso, ma sei solo da mesi“.

Chi vincerà il guanto di sfida? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prima puntata del Serale del 23 marzo 2024.